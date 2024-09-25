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"Ничего поделать не можем": на опасное соседство пожаловались жители села в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Село Каргалы
Село Каргалы. Фото: astanatv.kz

Жители села Каргалы Алматинской области недовольны, что рядом с их домами появились карьеры. Люди боятся за свое здоровье и безопасность своих детей, передает телеканал "Астана".

По словам местных жителей, раньше в Каргалы было тихо и чисто, а теперь приходится постоянно закрывать окна из-за пыли и шума. Последнее время экологическая обстановка в населенном пункте всерьез беспокоит сельчан. Кроме того, многие дома расположены у самого края карьера, и нормального ограждения тут нет.

"Сюда мы переехали в 2014 году, тогда еще ничего не было. Потом через год начались эти работы. Мы простой народ и ничего поделать не можем. Дышать пылью невозможно, это наносит вред здоровью. Посмотрите, как выкопали. Это слишком опасно для нас и наших детей. Мы обратились в акимат, нам обещали рекультивировать территорию", – поделилась жительница Каргалы Бальзира Закирова.

Азамат Оразбаев уже 13 лет вместе с семьей проживает в селе Каргалы по улице Журунова, с которой видно всю работу карьера. Мужчина жалуется, что от шума, грохота и пыли, исходящих от расположенных поблизости щебеночных и асфальтобетонных заводов, болит голова.

"Карьеры не дают покоя. Днем пыль, а ночью порой работают, и невозможно спать. Здесь даже нельзя держать скот. Детям не разрешаем тут играться, так как небезопасно. Многие работают в ночную смену, днем поспать хотят.

Я живу с семьей, у меня четверо детей. На момент покупки земельного участка, карьера не было. Не знаю, может и был, но так как сейчас не было", – пожаловался Оразбаев.

В акимате сообщили, около 40 карьеров законно осуществляют работу в Жамбылском районе. Из них 10 находятся на территории Каргалинского и Шолаккаргалинского сельских округов.

После обращений жителей местные органы приняли соответствующие меры – направили официальные письма в департамент экологии и в другие компетентные органы, рассказывает заместитель акима Жамбылского района Акниет Туматаев.

"Вот эти карьеры, они работают на основании лицензии по согласованию всех компетентных органов. Помимо этого, согласно жалобам и заявлениям местных жителей, дополнительно будут проводиться проверки, инициатором, которых будут являться местные исполнительные органы в лице акимата Жамбылского района, отдела земельных отношений, отдела архитектуры. Мы будем проверять, направлять письма в компетентные правоохранительные органы по законности их деятельности", – заверил замакима Жамбылского района Акниет Туматаев.

Как оказалось, работа по минимизации негативного влияния заводов на близлежащие дома проводилась неоднократно. С владельцами заводов обговаривают график работы, чтобы производственная деятельность не мешала жителям сел.

"После проверки соответствуют ли законам и требованиям, мы, конечно, будем принимать меры. Но дело в том, что это промышленная зона, где приходится работать, там естественно будет шум. 

Согласно государственному акту о расположении карьеров, санитарная норма 500 или 100 метров от жилых домов. И выдачу земельных участков мы тоже будем проверять – это самозахват или когда-то им выдавались. И определим, примем меры по уменьшению территории карьеров", – добавил Туматаев.

В Каргалинском сельском округе проживает свыше 30 тысяч человек. Нахождение рядом с такими огромными, не огражденными ямами опасно не только для людей, но и для животных, говорят люди. Однако судя по реакции местных властей, сельчанам и дальше придется терпеть такое соседство.

Напомним, весной жители села Панфилово в Алматинской области заявили, что их дворы и дома затапливает сточными водами с химикатами из канализационных труб завода по производству картона.

А в Тюлькубасском районе Туркестанской области возмущенные сельчане добились приостановки работ компании, которая занималась разведкой месторождений золота.

В августе прошлого года жители Алматинской области потребовали закрыть кирпичные заводы в селе Кайназар. По их словам, от этого страдает их здоровье, а также окружающая среда.

К слову, сельчане жалуются на завод не в первый раз. За год до этого они уже выражали недовольство кирпичными заводами, расположенными рядом с жилыми домами. Они отмечали, что вредные выбросы провоцировали у них аллергию и другие опасные заболевания. Наряду с этим выяснилось также, что заводы были построены незаконно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165574-nichego-podelat-ne-mozhem-na-opasnoe-sosedstvo-pozhalovalis-zhiteli-sela-v-almatinskoy-oblasti-video/

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