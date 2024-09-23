На трассе в обход Астаны снова ограничат движение из-за ремонта

На участке 46-53 км автодороги Р-10 "Обход Астана" вводится ограничение движения из-за среднего ремонта, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В Telegram-канале компании сообщается, что в связи с проведением среднего ремонта на автомобильной дороге Р-10 "Обход Астана", в ближайшие дни движение здесь снова будет ограничено.

Сообщается, что речь идет о ремонте участка с 46 по 53 км. Движение будет ограничено с 24 по 27 сентября.

Ранее мы писали, что на участке автомобильной дороги Р-10 до 1 октября будет ограничено движение. Также сообщалось, что до 25 сентября участок данной трассы на участке 30-36 км ограничен для движения.

Напомним, участок этой трассы ранее уже закрывали неоднократно. Так, в июле текущего года проводился плановый средний ремонт дороги на 52-53 км. А в мае этого года плановый средний ремонт дороги на участке 46-53 км.