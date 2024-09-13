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На трассе в обход Астаны ограничат движение до 1 октября

Опубликовано:

Ремонт дороги
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: facebook.com/kazautozhol

Еще на одном участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" ограничат движение, на этот раз до октября, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Telegram-канале НК "КазАвтоЖол" сообщили об ограничениях на участке среднего ремонта автодороги Р-10 "Обход Астана".

"В связи с проведением среднего ремонта на участке 30-36 км автомобильной дороги Р-10 "Обход с 14 сентября по 1 октября 2024 года движение будет ограничено", - сообщили в "КазАвтоЖол".

Ранее сообщалось, что до 25 сентября участок данной трассы на участке 30-36 км ограничен для движения.

Напомним, участок этой трассы ранее уже закрывали неоднократно.Так, в июле текущего года проводился плановый средний ремонт дороги на 52-53 км.

А в мае этого года плановый средний ремонт дороги на участке 46-53 км.

При этом в самой Астане в этом году средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160909-na-trasse-v-obhod-astany-ogranichat-dvizhenie-do-1-oktyabrya/

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