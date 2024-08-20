На трассе в обход Астаны ограничат движение до 25 сентября

На участке автодороги Р-10 "Обход Астаны" из-за ремонтных работ вводится ограничение движения на участке 30-36 км, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".

"АО "НК "КазАвтоЖол" уведомляет, что с 20 августа по 25 сентября на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астаны" км 30-36 будет проводиться плановый средний ремонт дороги. В связи с этим будет ограничено движение на данном участке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Схема перекрытого участка представлена ниже.

Схема. Фото: t.me/qazavtojol

Напомним, участок этой трассы ранее уже закрывали. Сообщалось, что с 18 июня по 5 июля на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" км 52-53 проводится плановый средний ремонт дороги.

А в мае этого года, 21 по 25 число, на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" км. 46-53 также проводился плановый средний ремонт дороги.

При этом в самой Астане в этом году средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.