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На трассе в обход Астаны ограничат движение до 25 сентября

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Ремонт дороги
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: facebook.com/kazautozhol

На участке автодороги Р-10 "Обход Астаны" из-за ремонтных работ вводится ограничение движения на участке 30-36 км, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".

"АО "НК "КазАвтоЖол" уведомляет, что с 20 августа по 25 сентября на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астаны" км 30-36 будет проводиться плановый средний ремонт дороги. В связи с этим будет ограничено движение на данном участке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Схема перекрытого участка представлена ниже.

Схема
Схема. Фото: t.me/qazavtojol

Напомним, участок этой трассы ранее уже закрывали. Сообщалось, что с 18 июня по 5 июля на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" км 52-53 проводится плановый средний ремонт дороги.

А в мае этого года, 21 по 25 число, на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" км. 46-53 также проводился плановый средний ремонт дороги.

При этом в самой Астане в этом году средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151195-na-trasse-v-obhod-astany-ogranichat-dvizhenie-do-25-sentyabrya/

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