Движение ограничат на трассе в обход Астаны до 5 июля

Казахстанцев предупредили о начале среднего ремонта на участке автодороги Р-10 "Обход Астана" - там будут введены ограничения для авто транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

С 18 июня по 5 июля 2024 года на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" км. 52-53 проводится плановый средний ремонт дороги.

Схема. Фото: КазАвтоЖол

В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке, рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут, заявили в компании.

"Просим проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами". - говорится в сообщении.

Отметим, в мае этого года, 21 по 25 число, на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" км. 46-53 также проводился плановый средний ремонт дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

До конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак - здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.