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Схему движения ряда автобусов временно изменили в Астане

Опубликовано:

Автобус салоны
Автобус. Иллюстративное фото: pixabay.com

Схемы движения семи автобусных маршрутов в Астане изменили в связи с ремонтными работами. Пассажиров призвали заранее планировать маршрут, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Временно изменены схемы движения маршрутов № 1, 4, 4А, 20, 48, 70, 71, сообщается в Instagram-профиле CTS.

С изменениями можно ознакомиться в публикации ниже.

Между тем до 2 октября частично перекрыт участок ул. С. Сейфуллина от пр. Сарыарка до ул. К. Кумисбекова в связи со средним ремонтом дорожного полотна.

Кроме того, до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT. До этого сообщалось, что в этом году в столице средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

В минувшую пятницу стало известно, что работы по возведению опор LRT в Астане завершены на 100% - были возведены все предусмотренные 799 опор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164371-shemu-dvizheniya-ryada-avtobusov-vremenno-izmenili-v-astane/

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