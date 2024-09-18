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Почти на 2 недели ограничат движение на одной из улиц Астаны

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Участок ул. С. Сейфуллина от пр. Сарыарка до ул. К. Кумисбекова будет частично перекрыт с 20 сентября по 2 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" продолжает проведение работ по среднему ремонту дорожного полотна.

В этой связи с 20 сентября по 2 октября текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон.

Ведомство приносим свои извинения за временные неудобства и просит жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ и заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Ранее мы писали, что до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163075-pochti-na-2-nedeli-ogranichat-dvizhenie-na-odnoy-iz-ulic-astany/

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