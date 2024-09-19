В Казахстане в несколько раз увеличат штрафы за формальный техосмотр авто
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На заседании сената приняли поправки в КоАП РК, среди которых увеличение штрафов за формальный техосмотр авто - для малых предпринимателей штрафы вырастут в 5 раз, передает корреспондент NUR.KZ.
В Кодекс об административных правонарушениях предлагаются следующие поправки:
- дифференциация административной ответственности для лиц, превышающих разрешенную скорость движения, на величину от 40 до 60 и от 60 и выше км/ч от разрешенной, а также введение дополнительных мер ответственности за повторные нарушения правил дорожного движения;
- при нарушении водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и звуковыми сигналами, совершенными впервые, устанавливается взыскание только в виде предупреждения, а из действующей нормы в качестве альтернативного наказания исключается штраф, который будет налагаться при повторном нарушении;
- увеличивается размер штрафа за нарушение правил организации технического осмотра механических транспортных средств, в т.ч. за формальное проведение технического осмотра: на субъектов малого предпринимательства - увеличение штрафа с 10 до 50 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - с 20 до 70 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - с 30 до 100 МРП вплоть до лишения разрешения на деятельность оператора технического осмотра.
- вводится ответственность должностных лиц за повторное совершение правонарушений, связанных с содержанием дорог и дорожных сооружений и др.
Напомним, в прошлом году были аннулированы сотни фальшивых "техосмотров", а также были выписаны штрафы операторам, которые их "проводили".
Еще в мае в Минтранспорта сообщали, что подготовили поправки в административный кодекс, которые увеличивают его до 100 МРП (369 200 тенге). При этом повторное нарушение, совершенное в течение года, предусматривает не увеличенный штраф, а лишение разрешения на деятельность оператора технического осмотра сроком до трех лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163315-v-kazahstane-v-neskolko-raz-uvelichat-shtrafy-za-formalnyy-tehosmotr-avto/