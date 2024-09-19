Мопеды в Казахстане приравняют к транспортным средствам: что изменится в законах

В сенате приняли ряд поправок в сфере дорожного движения, среди которых норма о внесении мопедов в категорию "другие механические транспортные средства", передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил на заседании сената депутат Евгений Больгерт, в Уголовный кодекс предлагается поправка, касающаяся отнесения к понятию "другие механические транспортные средства" мопедов.

Отметим, что сейчас в эту категорию входят мотоциклы, тракторы, самоходные машины в виде экскаваторов, автокранов, грейдеров и катков.

Также вводится обязательная государственная регистрация мопедов – с момента подписания президентом принятых в сенате поправок владельцам мопедов дадут полгода на регистрацию. После этого срока остановленные полицией мопеды будут забирать на штрафстоянку.

"По действующей норме регистрации подлежат мопеды с максимальной конструктивной скоростью более пятидесяти километров в час. Согласно же рассматриваемому закону регистрации будут подлежат все мопеды с объемом двигателя, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем, и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час", - сообщил сенатор.

Как подчеркнул замглавы МВД Игорь Лепеха, главное основание для регистрации мопедов – большое число нарушений ими правил ПДД.

"На сегодняшний день ни камеры "Сергек", ни какие-либо другие идентифицировать этих водителей не могут. То есть у них нет государственного регистрационного номера, пользуясь этим, они демонстративно порой нарушают правила дорожного движения.

Сейчас дается отлагательная норма с момента опубликования закона - 6 месяцев, чтобы они все зарегистрировали свои транспортные средства и получили водительскими удостоверения. Те, у которых нет, обучатся и получат категорию А1, те, у кого есть категория А или Б, просто подтвердят ее наличие, и мы поставим категорию А1 автоматически.

Второе, они все должны будут зарегистрироваться в органах внутренних дел. Регистрация простая: они должны будут написать заявление, предъявить удостоверение и представить свой мопед к осмотру, а также заплатить госпошлину 0,25 МРП, это меньше 1000 тенге", - заявил Игорь Лепеха.

По его словам, после регистрации мопедистов смогут видеть камеры "Сергек", как сейчас они видят мотоциклистов.

Соответственно, при нарушении ПДД водители мопедов будут нести такую же ответственность, как и водители авто.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к мопедистам и самокатчикам: полицейские призвали водителей соблюдать ПДД.

Отметим, еще в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Также сегодня стало известно, что согласно принятым на заседании сената поправкам в КоАП РК утверждено увеличение штрафов за формальный техосмотр авто - для малых предпринимателей штрафы вырастут в 5 раз.

В сенате рассматривают и другие изменения в законодательные акты, касающиеся дорожного движения в Казахстане – среди них запрет допуска к экзаменам в случае пьяного вождения, ввод понятия "средней скорости" движения транспортного средства и порядок ее расчета.