Ждут ли казахстанцев осадки на этой неделе, рассказали метеорологи
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В ближайшие три дня в Казахстане сохранится преимущественно ясная погода без осадков, дожди с грозами ожидаются лишь на юге страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков "Казгидромет", до конца текущей недели обширный антициклон по-прежнему будет охватывать большую часть Казахстана, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков.
Лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, которые принесут дожди с грозами.
По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на северо-западе, севере и востоке страны ожидается туман, 19-20 сентября все еще сохранятся заморозки до 2 градусов.
Напомним, в начале недели, по прогнозу синоптиков, на юге под влиянием циклона пройдут дожди с грозами. На севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 17-19 сентября - заморозки.
Ранее синоптики также рассказали, какой ожидается погода осенью в Казахстане. Сообщалось, что теплая и не очень дождливая погода продержится только в первые 10 дней сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части Казахстана.
При этом в октябре и ноябре в целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162815-na-yuge-kazahstana-obeshchayut-dozhdi-s-grozami/