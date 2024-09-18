Ждут ли казахстанцев осадки на этой неделе, рассказали метеорологи

В ближайшие три дня в Казахстане сохранится преимущественно ясная погода без осадков, дожди с грозами ожидаются лишь на юге страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков "Казгидромет", до конца текущей недели обширный антициклон по-прежнему будет охватывать большую часть Казахстана, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков.

Лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, которые принесут дожди с грозами.

По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на северо-западе, севере и востоке страны ожидается туман, 19-20 сентября все еще сохранятся заморозки до 2 градусов.

Напомним, в начале недели, по прогнозу синоптиков, на юге под влиянием циклона пройдут дожди с грозами. На севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 17-19 сентября - заморозки.

Ранее синоптики также рассказали, какой ожидается погода осенью в Казахстане. Сообщалось, что теплая и не очень дождливая погода продержится только в первые 10 дней сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части Казахстана.

При этом в октябре и ноябре в целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны.