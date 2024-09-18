От -2 до +30 градусов прогнозируют в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 18 сентября, в Алматы и Шымкенте обещают ясную погоду без осадков, а жителей Астаны предупреждают о похолодании до -2 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 16 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 5,2 м/с.

В Шымкенте сегодня также осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,2 м/с.