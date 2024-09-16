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Заморозки ожидаются в Казахстане на этой неделе

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Листок покрылся инеем
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

На юге под влиянием циклона пройдут дожди с грозами. На севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 17-19 сентября - заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в ближайшие дни обширный антициклон также будет охватывать большую часть Казахстана, поэтому будет сохраняться погода без осадков.

Лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, которые принесут дожди с грозами.

По республике также прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 17-19 сентября - заморозки до 2-5 градусов.

Температура воздуха днем ожидается: на западе республики +20…+28°С, на северо-западе +12…+23°С, на востоке +5…+20°С, на юге +20…+30°С, на севере и в центре страны +10…+20°С, на юго-востоке +17…+28°С.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161795-zamorozki-ozhidayutsya-v-kazahstane-na-etoy-nedele/

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