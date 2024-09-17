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Заморозки пообещали жителям Астаны и ряда областей Казахстана в среду

Опубликовано:

Заморозки
Заморозки. Иллюстративное фото: Claire Plumridge/Getty Images

Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана 18 сентября. В Астане и ряде регионов обещают заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

18 сентября ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются порывы ветра до 18-23 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе, востоке, в центре области Абай сохраняются заморозки в 3 градуса. На юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман и заморозки в 1-6 градусов. На западе, юге, в центре - высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью - заморозки 2-4 градуса.

В Туркестанской области обещают ветер до 15-20 м/с. На большей части региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

18 сентября в Атырауской области ожидается ветер до 15-20 м/с. На большей части региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области прогнозируют ветер до 15-20 м/с и чрезвычайную пожарную опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман и заморозки 2 градуса.

Завтра ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области прогнозируют туман и заморозки 3 градуса.

Днем в центре Актюбинской области ожидается ветер до 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

18 сентября ночью и утром на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области обещают туман и заморозки 3 градуса. В Петропавловске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На западе, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. На большей части региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, северо-западе области - высокая пожарная опасность.

В среду ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области - заморозки 2 градуса. На юге сохранится высокая пожарная опасность.

В Астане ночью ожидаются заморозки в 1 градус.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области обещают туман. В этот же день на северо-востоке, западе области Жетісу ожидается ветер до 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162568-zamorozki-poobeshchali-zhitelyam-astany-i-ryada-oblastey-kazahstana-v-sredu/

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