Рассылка о вооруженных ножом людях в городе напугала жителей Актау

Рассылку о вооруженных ножом людях, которые лишили жизни трех человек, прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

Как сообщает региональное издание, в WhatsApp горожане распространяют данные о том, что некие люди ходят с ножом в руках и уже убили трех человек в 29 микрорайоне. К сообщениям было прикреплено фото мужчины с женщиной.

Рассылки в WhatsApp. Фото: lada.kz

Тем временем в социальных сетях некоторые пользователи узнали в них якобы представителей религиозной организации.

В департаменте полиции региона изданию сообщили, что данные сообщения являются фейковыми и предупредили граждан об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.

Ранее слухи о лжеполицейских, которые ходят по квартирам, опровергли в МВД Казахстана. Казахстанцы стали пересылать друг другу сообщения о мошенниках, которые выдают себя за полицейских.

В апреле в соцсетях стала распространяться информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств. В пресс-службе правительства заявили, что это - фейк.

Также в WhatsАpp распространяется сообщение о том, что сайты ЦОНов и приложение eGov Mobile взломаны, и не нужно переходить по ссылкам в сообщениях с номера 1414. Оказалось, что это старый фейк.

Недавно в полиции прокомментировали распространившуюся в сети информацию о том, что группа людей ходит по квартирам якобы для проверки удостоверений и сбора биометрии.

При этом напомним, что за распространение ложной информации в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно части 1 статьи 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. Часть 2 этой же статьи гласит, что то же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Согласно части 3, деяния, повлекшие причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству или иные тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Согласно части 4, те же деяния, совершенные:

преступной группой; в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении публичных мероприятий, –

наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок.