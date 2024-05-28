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Рассылка о полицейских, которые ходят по квартирам, напугала казахстанцев

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Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: gov.kz

Слухи о лжеполицейских, которые ходят по квартирам, опровергли в МВД Казахстана. Казахстанцы стали пересылать друг другу сообщения о мошенниках, которые выдают себя за полицейских, пишет Stop Fake.

В мессенджере WhatsApp появилась рассылка о мошенниках, которые выдают себя за полицейских.

В ней говорится о том, что, делая подомовой обход и имея с собой бланки с символикой МВД, злоумышленники якобы проверяют удостоверения личности казахстанцев в преддверии предстоящей переписи населения, а на самом деле совершают кражи.

В пресс-службе МВД опровергли эти слухи.

"Фактов мошенничества, указанных в рассылке, на территории республики не зарегистрировано. МВД не проводит обход граждан с целью проверки удостоверений личности, фотографирования и снятия отпечатков пальцев", - сообщили в ведомстве.

Помимо этого, казахстанцев предупредили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Напомним, в январе этого года казахстанцы в мессенджерах рассылали уведомление якобы от Департамента юстиции Павлодарской области о наложении административного штрафа. В ведомстве заявили, что это фейк.

В апреле в соцсетях стала распространяться информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств. В пресс-службе правительства заявили, что это - фейк.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107839-rassylka-o-policeyskih-kotorye-hodyat-po-kvartiram-napugala-kazahstancev/

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