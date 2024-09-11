"Сайты ЦОНов и eGov Mobile взломаны": сообщение в WhatsApp встревожило казахстанцев

В WhatsАpp распространяется сообщение о том, что сайты ЦОНов и приложение eGov Mobile взломаны, и не нужно переходить по ссылкам в сообщениях с номера 1414. Это старый фейк, передает Stopfake.kz.

Фактчекер приводит комментарий по ситуации АО "Национальные информационные технологии".

Оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" сообщает, что рассылаемое в мессенджерах аудиосообщение о взломе сайта ЦОНов и мобильного приложения eGov Mobile является фейковым и не соответствует действительности.

"Портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей портала и мобильного приложения", - сообщает пресс-служба АО.

Оператор просит пользователей не реагировать на ложные сообщения и не рассылать недостоверную, непроверенную информацию.

"По всем возникающим вопросам о работе портала eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile пользователи могут обращаться на телефонный номер кол-центра 1414", – резюмируется в сообщении пресс-службы АО "Национальные информационные технологии".

Напомним, в конце апреля госкорпорация "Правительство для граждан" также обратилась к казахстанцам с просьбой не принимать за фейк рассылку с номера 1414. Сообщалось, что мобильное приложение eGov mobile отправляет персональные SMS и push-уведомления в различных жизненных ситуациях, для прохождения опросов, а также для оповещения о новостях.

Согласно информации с сайта egov.kz, мобильное приложение eGov mobile предназначено для оказания государственных услуг и сервисов "Электронного правительства" посредством устройств мобильной связи.

На главной странице приложения представлены цифровые документы, eGov QR, сервисы, популярные услуги, цифровые сведения и жизненные ситуации.