"Ходят по квартирам для проверки удостоверений": в МВД обратились к казахстанцам

В полиции прокомментировали распространившуюся в сети информацию о том, что группа людей ходит по квартирам якобы для проверки удостоверений и сбора биометрии, передает NUR.KZ.

Пользователи мессенджеров и социальных сетей пересылают сообщение под заголовком "Предупреждение о безопасности".

В рассылке сообщается, что существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел.

"Они имеют при себе документы и бланки с символикой министерства внутренних дел и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей "переписи населения". Выглядят презентабельно. Могут носить форму МВД.

Они высказывают намерение сделать вашу фотографию/снять отпечаток пальца "в рамках какой-то схемы". При себе имеют ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов. Они показывают этот список и просят предоставить всю эту информацию", - пишут авторы рассылаемого сообщения.

Далее следует предупреждение о бдительности.

"Напоминаем, что никаких подобных инициатив со стороны правительства не существует. Никаких биометрических данных просьба не предоставлять! Дверь не открывать! В дом не пускать!! Могут совершать кражи и мошенничества!

Не предоставляйте никакой информации без официальных процедур в учреждениях органов власти. Будьте бдительными!

Отправьте это сообщение всем в вашем сообществе. Пожалуйста, сообщите своим семьям и друзьям", - так завершается эта рассылка.

По поводу распространяемой информации представители МВД РК опубликовали комментарий в Telegram-канале Polisia.kz.

"Эта информация не соответствует действительности. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам", - сообщается в публикации МВД.

Добавим, также в WhatsАpp распространяется сообщение о том, что сайты ЦОНов и приложение eGov Mobile взломаны, и не нужно переходить по ссылкам в сообщениях с номера 1414. Оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" сообщает, что информация является фейком и не соответствует действительности.

Ранее в августе Антикоррупционная служба предупредила казахстанцев о мошенниках, которые создали фейковые аккаунты от имени руководства и сотрудников ведомства. По данным ведомства, с этих аккаунтов ведется рассылка фейковой информации, причем мошенники отправляют файлы документов с символикой Антикора.

Также сообщалось о том, что злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства РК. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения. А еще казахстанцы стали получать сообщения от имени главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова - страницу также создали мошенники.