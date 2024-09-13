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Аэропорт Алматы обратился к пассажирам в связи с ремонтом

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Таблички в аэропорту Алматы
Таблички в аэропорту Алматы. Фото: Аэропорт Алматы

На следующей неделе въезд на второй этаж в аэропорту Алматы будет временно закрыт из-за ремонта пандуса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В связи с расширением пандуса въезд на второй этаж будет временно закрыт с 16 по 21 сентября. Высадка пассажиров в терминалы внутренних и международных рейсов будет осуществляться через первый этаж (зона прилета).

Просим пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт. Приносим извинения за временные неудобства", - гласит сообщение.

Напомним, 1 июня состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса. Через две недели, 14 июня, туда полностью перенесли вылет и прилет всех международных рейсов.

16 июня новым главой аэропорта южной столицы стал Гокер Косе - его предшественник Эльп Эр Тунга Эрсой покинул должность.

Позже алматинские предпринимателя заявили, что все торговые площади нового терминала аэропорта заняли турецкие компании. Пресс-служба воздушной гавани прокомментировала ситуацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161141-aeroport-almaty-obratilsya-k-passazhiram-v-svyazi-s-remontom/

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