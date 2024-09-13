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"Красивый мужчина": экс-министр Ермек Маржикпаев показал свои фото в молодости

Опубликовано:

Ермек Маржикпаев
Ермек Маржикпаев. Фото: instagram.com/ermek_marzhyqpaev

Ермек Маржипаев в соцсети поделился архивными снимками: с начала карьеры в юношеской сборной по боксу, военной службы и тренерской работы, передает NUR.KZ.

Снимки появились в личном Instagram-аккаунте Маржикпаева. Сначала экс-министр опубликовал групповое фото юношеской сборной Казахской ССР по боксу, 1986 года. За общим снимком в галерее - сам молодой Маржикпаев на турнике.

В комментариях пользователи ставят одобрительные эмодзи, в виде аплодисментов и огоньков, а также пишут свои отзывы об авторе публикации и желают ему всех благ.

"Славное время, есть что вспомнить, респект", "Ермек Маржикпаевич, вы лучший", "Ереке, спасибо за Зеренду", "Заслуга Ермека Боранбаевича в 9 медалях Параолимпийских игр в Париже (два золота) и высокая подготовка Всемирных игр кочевников! Лучший министр! Прекрасный руководитель! Замечательный человек! Здоровья и дальнейших успехов!", - пишут казахстанцы.

Следующая публикация, вышедшая сегодня, 13 сентября, содержит фотографии 90-х годов.

"Служба в рядах вооруженных силах СССР, Ленинградский военный округ, 1988-1990 годы. Тренерская работа, 1991 год", - гласит подпись к снимкам.

Под этим постом пользователи также оставляют одобрительные слова:

"Классные фото-моменты!", Молодой и красивый мужчина", "Красавчик", "Молодой дерзкий", "Красивый мужчина".

Но больше комментариев уже более развернутых, содержащих отзывы о качестве работы политика и выражения поддержки.

"Помню таким, вместе росли и бегали по улице! Очень порядочный и скромный! Из большой и дружной семьи, где приоритетами были трудолюбие, честность. Народ понимает и поддерживает вас! За год невозможно было сделать невозможное. Вы еще молоды, полны сил и энергии! Только вперед!".

"Ермек Боранбаевич оценен народом, а это дорогого стоит! Удачи вам, сил, здоровья и новых взлетов и свершений!".

"Мы Вас уважаем. Молодой такой Боранбаевич. Успеха Вам во всем".

"Все лучшее еще впереди, мы еще молоды и полны сил, желаний, и перед нами все возможности, только Алга, все знают вас и верят".

Напомним, 31 августа Токаев освободил Ермека Маржикпаева от должности министра туризма и спорта.

Ермек Боранбаевич был назначен министром туризма и спорта в сентябре прошлого года.

На официальном сайте ведомства говорится, что он родился в 1969 году. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина (учитель истории), Университет "Туран" (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).

Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу в школе №29 в Астане.

С 1992 по 1993 год - учитель истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области.

В 1993-1994 годы - директор МЧП "Шонай".

В 1994-2008 годы - директор ТОО "Береке-Бурабай".

С 2008 по 2012 год - аким Аршалынского района Акмолинской области.

В 2012-2013 годы - аким Зерендинского района Акмолинской области.

С 2013 по 2014 год - заместитель акима Акмолинской области.

С 2014 по 2015 год - Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.

В 2015-2019 годы - аким Кокшетау.

С 2019 по 2023  год - аким Акмолинской области.

Добавим, Ермек Маржикпаев высказался об уходе с поста министра туризма и спорта, выразив благодарность за доверие.

"Сегодня завершаю свою работу на посту министра туризма и спорта РК. Это был важный и значимый этап в моей жизни. Искренне благодарю президента и правительство за оказанное доверие, а также всех коллег за плодотворное сотрудничество.

Верю, что начатые инициативы будут продолжены и принесут свои плоды в развитие отечественного туризма и спорта", - написал он в Instagram.

2 сентября глава государства назначил нового главу министерства туризма и спорта - им стал Ербол Мырзабосынов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161065-krasivyy-muzhchina-eks-ministr-ermek-marzhikpaev-pokazal-svoi-foto-v-molodosti/

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