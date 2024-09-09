Где в Казахстане чаще всего женились и выходили замуж, рассказали аналитики

Лидерами по количеству заключенных браков за 8 месяцев 2024 года в Казахстане стали жители Алматы, Астаны и Туркестанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на НАО "ГК "Правительство для граждан".

Согласно приведенным данным, за 8 месяцев текущего года в стране зарегистрировали брак 43 тысячи пар. Также на свет за этот период появилось более 265 тысяч детей, говорится на сайте "Правительства для граждан".

Так, лидерами по количеству заключенных браков стали следующие города:

Алматы - 14 059 браков;

Астана - 9 258 браков;

Туркестанская область - 6 132 брака.

При этом с начала года было расторгнуто 13 710 браков. Антилидерами также являются Алматы и Астана.

Отмечается, что за 8 месяцев 2024 года больше всего детей родилось в Туркестанской области (30 973), Алматы (29 002), Шымкенте (23 935) и Астане (23 330). Меньше всего свидетельств о рождении было выдано в области Ұлытау - 2 821 и Северо-Казахстанской области - 4 313.

Напомним, в сентябре прошлого года аналитики выяснили, что молодые женщины в Казахстане вступают в брак охотнее и чаще, чем мужчины. Однако с возрастом последние женятся чаще.

В феврале этого года в Казахстане число новых браков установило антирекорд. Показатель находился на минимуме за последние 19 лет.

Позже в власти рассматривали меру, по которой в нашей стране могут ввести обучение для вступающих в брак. В апреле аналитики назвали средний возраст жениха и невесты в Казахстане.