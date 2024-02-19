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30 лет независимости Казахстана

Проходить обучение перед вступлением в брак могут обязать в Казахстане

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Брачные кольца на руках
Брачные кольца. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге СЦК глава комитета по делам молодежи и семьи сообщил, что сейчас рассматривается мера, по которой в Казахстане могут ввести обучение для вступающих в брак, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас рассматривается мера – перед вступлением в брак хотя бы месяц обучить людей. Это рассматривается", - заявил глава комитета по делам молодежи и семьи Кайрат Камбаров.

Он добавил, что в рамках обучения с будущей парой будут работать психологи и менторы.

Будет ли обучение обязательным – неизвестно.

Напомним, ранее глава Минкультуры и информации Аида Балаева в правительстве сообщала о разработанном для казахстанцев пособии о счастливой семье – для тех, кто подает на заключение брака онлайн, обязательным будет просмотр видеоролика о семье.

Также аналитики назвали самые популярные месяцы для разводов и браков в Казахстане. Так, самый "урожайный" на заключение браков месяц – август, а разводиться граждане предпочитают в мае.

Между тем в конце января депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане.

Как отметил мажилисмен Асхат Аймагамбетов, документ разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061700-prohodit-obuchenie-pered-vstupleniem-v-brak-mogut-obyazat-v-kazahstane/

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