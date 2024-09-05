Полиция Алматы перешла на усиление

Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы перед матчем сборных Казахстана и Норвегии по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, в преддверие матча Лиги наций между Казахстаном и Норвегией, который состоится 6 сентября на Центральном стадионе Алматы, личный состав служб и подразделений ДП переведен на усиленный вариант несения службы.

Сообщается, что силами полиции будут обеспечены правопорядок и дорожная безопасность, как на самом спортивном объекте, так и участках, граничащих с ним. Кроме того, во избежание заторных явлений, на проспекте Абая, улицах Байтурсынова, Сатпаева, Байзакова, Курмангазы будет частично ограничено дорожное движение.

"В этой связи, призывам граждан заблаговременно корректировать свой маршрут движения, парковать свой транспорт лишь в специально предназначенных для этого местах, неукоснительно соблюдать ПДД и преимущественно пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, напоминаем, что билеты на футбольный матч, в целях безопасности от мошенников, необходимо приобретать лишь в официальных точках продажи", - резюмировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Напомним, мужская сборная Казахстана дебютирует во втором по силе дивизионе Лиги наций. Команда попала в одну группу с Норвегией, Словенией и Австрией. В сентябре, октябре и ноябре пройдет по два матча этого турнира.

Матч сборных Казахстана и Норвегии начнется 6 сентября в 19:00 по местному времени на Центральном стадионе Алматы.

Сегодня главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции объяснил свой подход к выбору футболистов для национальной команды.

Также ранее стало известно, что ФК "Астана" будет проводить все домашние игры в рамках еврокубкового сезона на Центральном стадионе в Алматы. Стадион "Астана Арена", на которой выступает команда, на данный момент находится на реконструкции.