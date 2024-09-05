Черчесов: Надо признать, что на бумаге соперники по Лиге наций сильнее Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции высказался о предстоящем матче с Норвегией, передает корреспондент NUR.KZ.

Игра станет для национальной команды первой в новом сезоне Лиги наций. Сборная Казахстана дебютирует во втором по силе дивизионе турнира.

"У нас конкретная задача - завтрашняя игра с Норвегией, которая начнется в определенное время. К ней мы и готовимся. После этого встретимся и опять поговорим. Дайте мне команду увидеть. Я вчера их увидел в первый раз вместе.

Задача любого спортсмена - добиваться максимума. Мы уже не в Лиге С, а в Лиге В, где соперники на бумаге абсолютно сильнее, чем мы. Надо это признать, но это ни о чем не говорит. Завтра мы стартуем с чистого листа и будем делать максимум, чтобы через Лигу наций подготовиться к отборочным играм чемпионата мира. Может быть, это звучит немного расплывчато, но для меня - конкретно", - сказал Черчесов.

Также российский специалист высказался о лучшем бомбардире сборной Норвегии - нападающем английского "Манчестер Сити" Эрлинге Холанде.

"Я видел Холанда еще давно - когда он играл в Норвегии и Австрии. Знаю его способности. В лице наших игроков найдем вид оружия, которым его остановить", - заверил Черчесов

Матч сборных Казахстана и Норвегии начнется 6 сентября в 19:00 по местному времени на Центральном стадионе Алматы.

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