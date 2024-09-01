УЕФА официально объявил место проведения матча "Астана" – "Челси"

На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявлен стадион, на котором "Астана" будет принимать домашние матчи Лиги конференций, сообщает NUR.KZ.
Официально "Астана" будет проводить все домашние игры в рамках еврокубкового сезона на Центральном стадионе в Алматы. Напомним, что "Астана Арена", на которой выступает команда, на данный момент находится на реконструкции.
В том числе Алматы примет матч основного этапа Лиги конференций против лондонского "Челси".
Полное расписание матчей "Астаны" на Центральном стадионе выглядит следующим образом:
- 3 октября. 21:45 "Астана" – "ТСЦ";
- 8 ноября. 19:30. "Астана" – "Витория";
- 12 декабря. 19:30. "Астана" – "Челси".
Основной этап Лиги конференций стартует 2 октября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155779-uefa-oficialno-obyavil-mesto-provedeniya-matcha-astana-chelsi/