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УЕФА официально объявил место проведения матча "Астана" – "Челси"

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Нападающий ФК "Астана" Чинеду Джофри
Чинеду Джофри: Пресс-служба ФК "Астана"

На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявлен стадион, на котором "Астана" будет принимать домашние матчи Лиги конференций, сообщает NUR.KZ.

Официально "Астана" будет проводить все домашние игры в рамках еврокубкового сезона на Центральном стадионе в Алматы. Напомним, что "Астана Арена", на которой выступает команда, на данный момент находится на реконструкции.

В том числе Алматы примет матч основного этапа Лиги конференций против лондонского "Челси".

Полное расписание матчей "Астаны" на Центральном стадионе выглядит следующим образом:

  • 3 октября. 21:45 "Астана" – "ТСЦ";
  • 8 ноября. 19:30. "Астана" – "Витория";
  • 12 декабря. 19:30. "Астана" – "Челси".

Основной этап Лиги конференций стартует 2 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155779-uefa-oficialno-obyavil-mesto-provedeniya-matcha-astana-chelsi/

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