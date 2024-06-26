Сборная Казахстана сыграет с Норвегией в Лиге наций в Алматы

Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов на пресс-конференции подтвердил, что национальная команда стартует в Лиге наций матчем в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужская сборная Казахстана осенью дебютирует во втором по силе дивизионе Лиги наций. Команда попала в одну группу с Норвегией, Словенией и Австрией. В сентябре, октябре и ноябре пройдет по два матча этого турнира.

Сборная Казахстана начнет выступление домашней встречей с Норвегией. Матч запланирован на 6 сентября, но на "Астана Арене" продолжается реконструкция, которую планируется закончить к Играм кочевников (8-13 сентября).

"Мы готовимся провести матч с Норвегией в Алматы. У нас достаточно положительные переговоры со специалистами из УЕФА. Они дали рекомендации, что стоит исправить на [Центральном] стадионе, какие недочеты. К сегодняшнему вечеру должны уже устранить все проблемы и получить четвертую категорию.

Но по остальным матчам еще нет ясности. Есть климатические условия, другие факторы, по "Астана Арене" пока непонятно", — заявил Барменкулов.

Во втором туре сборная Казахстана сыграет со Словенией. Матч состоится 9 сентября на выезде.

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