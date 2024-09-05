Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не можем устраивать сквозняк": Черчесов — о составе сборной Казахстана

Опубликовано:

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов
Станислав Черчесов: Mike Kireev/MB Media/Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции объяснил свой подход к выбору футболистов для национальной команды, передает корреспондент NUR.KZ.

Российский специалист отметил, что постоянно контактирует с президентом Казахстанской федерации футбола Адлетом Барменкуловым.

"Я в последнее время говорю с ним чаще, чем со своей женой. Многие вещи обсуждаем. Но чтобы делать какие-то выводы, надо быть не пару месяцев в стране и смотреть футбол, а больше информации собрать. Мы общаемся по многим вопросам. Будем потихонечку какие-то вещи улучшать, менять или оставлять.
Мы на постоянном контакте с тренерами молодежной сборной. Свою работу делаем, ищем игроков, за всеми следим. Но мы не можем сквозняк устраивать в сборной и делать один состав, второй состав. Так не бывает. Сборная - это команда, которая должна сплачиваться вокруг определенной идеи", - сказал Черчесов.

Российский специалист дебютирует на посту главного тренера сборной Казахстана 6 сентября. В этот день команда стартует в Лиге наций домашний матчем с Норвегией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2157598-ne-mozhem-ustraivat-skvoznyak-cherchesov-o-sostave-sbornoy-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie