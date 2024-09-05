"Не можем устраивать сквозняк": Черчесов — о составе сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции объяснил свой подход к выбору футболистов для национальной команды, передает корреспондент NUR.KZ.

Российский специалист отметил, что постоянно контактирует с президентом Казахстанской федерации футбола Адлетом Барменкуловым.

"Я в последнее время говорю с ним чаще, чем со своей женой. Многие вещи обсуждаем. Но чтобы делать какие-то выводы, надо быть не пару месяцев в стране и смотреть футбол, а больше информации собрать. Мы общаемся по многим вопросам. Будем потихонечку какие-то вещи улучшать, менять или оставлять.

Мы на постоянном контакте с тренерами молодежной сборной. Свою работу делаем, ищем игроков, за всеми следим. Но мы не можем сквозняк устраивать в сборной и делать один состав, второй состав. Так не бывает. Сборная - это команда, которая должна сплачиваться вокруг определенной идеи", - сказал Черчесов.

Российский специалист дебютирует на посту главного тренера сборной Казахстана 6 сентября. В этот день команда стартует в Лиге наций домашний матчем с Норвегией.

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