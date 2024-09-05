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Семь пар близнецов пошли в первый класс в одну школу в Актау

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Дети в школе
Дети в школе. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сразу семь пар близнецов пошли в первый класс в школу в Актау. Как признается директор учебного заведения, такого раньше у них не было, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Близнецов приняли в первый класс школы №10 имени К. Бекжанова, сообщается в Instagram-профиле акимата.

Всего в школе 2213 детей. Среди них с нулевого по 11 класс учатся 30 пар близнецов.

"Раньше в нашей школе такого не было. В этом году в первый класс поступили сразу семь пар близнецов. Всего в школе, с нулевого по 11 класс, обучаются 30 пар близнецов", - сказала директор школы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157760-sem-par-bliznecov-stali-pervoklassnikami-v-odnoy-shkole-v-aktau-video/

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