"Тянули время": больше 100 студентов узнали об отчислении в канун учебного года в Актобе

В Актобе больше 100 студентов, обучавшихся по программе британского университета, узнали об отчислении из-за неуспеваемости, передает сайт телеканала КТК.

Скандал разгорелся вокруг Актюбинского регионального университета имени Жубанова. В канун нового учебного года 107 человек отчислили из филиала зарубежного вуза. Они должны были перейти на второй курс британского университета, который открылся в прошлом году на базе крупнейшего в западном регионе университета имени Жубанова.

Для родителей эта новость стала шоком. Они собрались у университета и потребовали ответа от руководства вуза.

Отмечается, что все ребята получили грант от государства. Но, оказалось, на второй курс их не зачислили.

"Нам никаких документальных заверений, что он был отчислен по такой-то причине, на английском языке не дают. Именно с печатью Heriot-Watt университета. Вот мы возмущаемся этим. Потом – тянули время. Специально они тянули, чтобы нам не дать выбора. Они говорят: "Теперь поступайте в Жубанова на платное", - возмущена Майра Исагалиева.

Как сообщает телеканал, всего на государственные гранты в актюбинский кампус Heriot-Watt по техническим специальностям набрали 300 студентов. Обучение в вузе исключительно на английском языке. Поэтому первый семестр ребята углубленно изучали иностранный, во втором появились дополнительные предметы. Однако освоить химию, математику и физику на английском смогли не все. Но родители утверждают, что никаких тревожных сигналов со стороны педагогов не поступало.

"Я выхожу на куратора, говорю: "Что это такое?!". "Да, ваш ребенок не прошел по нашим параметрам, английский у нее…". – Я говорю: "Ну, вы когда принимали, вот столько родителей, да, 107 учеников-студентов, у них уровень не британский! Что, британцы за год могут выучить казахский язык?!".

Почему они не идут ребенку, родителю навстречу? Это куратор. Она должна была нас зимой после первого семестра отбирать", - рассказала Динара Аймакова.

Родители не понимают, где их детям продолжать обучение. К тому же до начала учебного года осталось меньше недели.

В университете прокомментировали ситуацию журналистам.

"Со всеми родителями была проведена встреча, со всеми созваниваемся. Университет идет навстречу и предлагает перевестись на второй курс на соответствующие образовательные программы, которые будут обучать на родном языке – казахском или русском языках – в стенах нашего университета. На улицу мы никого не выгоняем", - заявила проректор по академической работе АРУ им К. Жубанова Людмила Мясникова.

За второй курс в местном университете денег с отчисленных студентов обещают не брать. А вот дальше придется платить. Но родители не успокаиваются и грозят походом в прокуратуру.

Между тем около 200 студентов актюбинского кампуса, которые успешно сдали экзамены, продолжат обучение по программе зарубежного вуза.

Источник: КТК

Напомним, ранее разгорелся скандал из-за распределения грантов в Казахстане - некоторые выпускники, набравшие высокие баллы на ЕНТ, не смогли поступить на бесплатное обучение. Абитуриенты пожаловались, что на бюджет поступили ребята из областей, пострадавших весной от паводков, но получившие при этом более низкий результат на тестировании.

Позже ситуацию подробно разъяснили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана. В ведомстве заявили, что перераспределят отказные и неосвоенные гранты претендентам с высокими баллами ЕНТ, но сделают это лишь в сентябре.

Помимо этого, сообщалось, что казахстанским абитуриентам выделят еще 10 тысяч грантов в вузы. На дополнительные гранты могут рассчитывать те абитуриенты, которые получили больше 100 баллов на ЕНТ, но их места достались претендентам из пострадавших регионов.

Миннауки также запустило специальный call-центр, куда абитуриенты без гранта могут позвонить и узнать о снижении оплаты и других возможностях.