Уроки личной безопасности появятся в школах, колледжах и детсадах в новом учебном году в Казахстане

Основам самозащиты начнут учить во всех детсадах, школах и колледжах Казахстана уже с 1 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

Отмечается, что для этого министерство разработало 130 уроков "Личной безопасности".

По заявлениям ведомства, цель данных занятий - формирование у детей осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и защите окружающих, а также повышение готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Как отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова, уроки учитывают возрастные особенности и уровень развития детей, создавая благоприятные условия для позитивного настроения и хорошей мотивации.

"Эти уроки не только дадут детям необходимые знания и навыки для обеспечения их безопасности, но и помогут развить социальную ответственность и компетентность. Мы стремимся создать поддерживающую и мотивирующую атмосферу, учитывая возраст и уровень развития каждого ребенка, чтобы каждый урок стал для них полезным и интересным", - подчеркнула она.

Как сообщили в Минпросвещения, занятия будут проводиться еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год.

В ходе этих занятий будут предложены практические советы, игры, интерактивные методы обучения, демонстрации, видеоролики и другие формы практического обучения, которые помогут сделать материал доступным и понятным для детей всех возрастов.

Напомним, что 1 сентября в Казахстане стартует новый учебный год. В этом году школьные линейки, как и ранее, пройдут 1 сентября, в воскресенье, во всех школах Казахстана без исключения. Занятия начнутся со 2 сентября.

В июле министерство просвещения утвердило даты начала и продолжительности учебного года для казахстанских школьников, а также периоды каникул в учебном 2024-2025 году.

Продолжительность I четверти составит восемь учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);

II четверть - восемь учебных недель, зимние каникулы продлятся 10 дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);

III четверть продлится 10 учебных недель, на весенние каникулы отведено 11 дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно). При этом в 1 классах дополнительные каникулы продлятся 7 дней - с 10 по 16 февраля 2025 года;

IV четверть для школьников составит восемь учебных недель.