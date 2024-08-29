Уроки личной безопасности появятся в школах, колледжах и детсадах в новом учебном году в Казахстане
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Основам самозащиты начнут учить во всех детсадах, школах и колледжах Казахстана уже с 1 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.
Отмечается, что для этого министерство разработало 130 уроков "Личной безопасности".
По заявлениям ведомства, цель данных занятий - формирование у детей осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и защите окружающих, а также повышение готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Как отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова, уроки учитывают возрастные особенности и уровень развития детей, создавая благоприятные условия для позитивного настроения и хорошей мотивации.
"Эти уроки не только дадут детям необходимые знания и навыки для обеспечения их безопасности, но и помогут развить социальную ответственность и компетентность. Мы стремимся создать поддерживающую и мотивирующую атмосферу, учитывая возраст и уровень развития каждого ребенка, чтобы каждый урок стал для них полезным и интересным", - подчеркнула она.
Как сообщили в Минпросвещения, занятия будут проводиться еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год.
В ходе этих занятий будут предложены практические советы, игры, интерактивные методы обучения, демонстрации, видеоролики и другие формы практического обучения, которые помогут сделать материал доступным и понятным для детей всех возрастов.
Напомним, что 1 сентября в Казахстане стартует новый учебный год. В этом году школьные линейки, как и ранее, пройдут 1 сентября, в воскресенье, во всех школах Казахстана без исключения. Занятия начнутся со 2 сентября.
В июле министерство просвещения утвердило даты начала и продолжительности учебного года для казахстанских школьников, а также периоды каникул в учебном 2024-2025 году.
- Продолжительность I четверти составит восемь учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
- II четверть - восемь учебных недель, зимние каникулы продлятся 10 дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
- III четверть продлится 10 учебных недель, на весенние каникулы отведено 11 дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно). При этом в 1 классах дополнительные каникулы продлятся 7 дней - с 10 по 16 февраля 2025 года;
- IV четверть для школьников составит восемь учебных недель.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155030-uroki-lichnoy-bezopasnosti-poyavyatsya-v-shkolah-kolledzhah-i-detsadah-v-novom-uchebnom-godu-v-kazahstane/