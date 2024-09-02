Дождь, пробки, толпы в метро: как алматинцы встретили начало учебного года (фото)

Начало нового учебного года в Алматы ознаменовалось традиционными пробками на дорогах и столпотворением в транспорте, передает корреспондент NUR.KZ.

Как по календарю с утра начал лить дождь, в Алматы резко похолодало. Вместе с дождем в город пришли и все сопутствующие осенние неудобства: раздражающие водителей заторы на дорогах и столпотворение в метро.

Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем, 2 сентября для школьников стал днем возвращения за парты. Сегодня у детей проходят классные часы и уже начинаются уроки. Отметим, что торжественные линейки прошли вчера, но в них приняли участие лишь ученики 1 и 11 классов.

Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается погоды, то, согласно прогнозу, температура воздуха сегодня в среднем составит плюс 14 градусов. Также мы рассказывали ранее о прогнозе погоды на предстоящую неделю.

Люди в метро. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Люди в метро. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пробки в Алматы: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков