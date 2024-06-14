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Сестры-близняшки стали обладательницами "Алтын белгі" в одном из регионов Казахстана

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Асель и Анель Турыскалиевы
Асель и Анель Турыскалиевы. Фото: Управление образование области Абай

Выпускницы средней школы имени Кожагелды батыра в области Абай Асель и Анель Турыскалиевы стали обладательницами "Алтын белгі", передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования региона.

Сообщается, что девочки продемонстрировали высокие результаты на выпускных экзаменах и стали призерами областных и республиканских олимпиад по естественно-математическим наукам.

Сестры-близнецы Асель и Анель набрали высокие баллы на ЕНТ с первой попытки: Асель получила 111 баллов по комбинации предметов география-математика, а Анель - 104 балла по биологии и химии.

"Выпускницы родом из многодетной семьи, где воспитываются пятеро детей. В их мечтах - великие цели: Анель планирует стать врачом, а Асель видит себя в сфере экономики. Девушки планируют поступить в ведущие университеты крупных городов нашей страны", - рассказали о сестрах в ведомстве.

Согласно положению о знаке "Алтын белгі", знаком "Алтын белгі" награждаются обучающиеся, получившие аттестат с отличием об основном среднем образовании, имеющие в соответствии с учебными программами основного, общего среднего образования или учебными программами Автономной организации образования "Назарбаев интеллектуальные школы" годовые и итоговые оценки "5" по всем предметам в период учебы с 5 (6) по 11 (12) классы, четвертные оценки "5" по всем предметам в период учебы с 10 (11) по 11 (12) классы, прошедшие итоговую аттестацию по завершении общего среднего образования на оценку "5".

Напомним, на прошлой неделе мы писали о том, что абитуриент из Кентау Айдос Кожанов прошел Единое национальное тестирование и набрал самый высокий балл по стране - парень сумел набрать 138 баллов. Айдос хочет стать учителем математики в будущем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117346-bliznecy-iz-oblasti-abay-stali-obladatelnicami-altyn-belg/

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