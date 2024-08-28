Для большегрузов в Астане хотят ввести ограничения

В Астане планируется ввести ограничения на передвижение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в часы пик, передает NUR.KZ со ссылкой на акима столицы Жениса Касымбека.

Об ограничениях, которые в скором времени могут быть введены на улицах Астаны, рассказал в Instagram-аккаунте аким города Женис Касымбек.

"Большинство водителей тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств не соблюдает весовые параметры по грузу. К примеру, вместо 25 тонн могут везти до 100 тонн груза, а то и больше. Это создает ряд неудобств: как самим участникам дорожного движения, так и оказывает колоссальную нагрузку на дороги", - отмечает Касымбек.

Градоначальник напомнил, что в сентябре в Астане запускается автоматизированная система взвешивания автотранспорта - она уже функционирует в тестовом режиме.

"Данная система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей, общий уровень транспортной инфраструктуры города, создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения.

Планируем ввести ограничения на передвижение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в часы пик", - добавил Женис Касымбек.

К примеру, допустимая масса тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств не должна превышать:

трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;

четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны;

пятиосные – 38 тонн;

с шестью и более осями – 44 тонны.

При этом общий вес включает в себя как вес самого груза, так и автотранспорта. И в случае перевеса нарушителям будет грозить штраф до 3 миллионов 700 тысяч тенге.

В связи с этим перевозчикам в акимате порекомендовали внимательно следить за соблюдением весовых параметров, чтобы избежать административных штрафов.

Напомним, ранее в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

А в Алматы в начале лета началась масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливают многотонные авто, взвешивают их и штрафуют водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн. В основном самосвалы задействуют на карьерных работах, но нередко перегруженные многотонники ездят по городу и портят дорожное полотно.

В июне стало известно, что наказание хотя ужесточить для водителей большегрузов, разрушающих дороги. Тогда вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.

Мы также писали, что в ряде областей Казахстана вводятся летние ограничения на движение грузовых автомобилей.