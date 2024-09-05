Казахстанка объявила в розыск уехавшую на курорт с мужем дочь

Женщина заявила, что ее дочь увез и насильно удерживает муж. Но оказалось, что девушка добровольно уехала отдыхать с супругом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 30 августа в Хромтауский районный отдел полиции с заявлением обратились женщина, которая просила оказать содействие в поиске пропавшей 23-летней дочери.

"По словам заявительницы, ее дочь увез и насильно удерживает муж", - отметили в ДП Актюбинской области.

Для поисков пропавшей была создана оперативно-поисковая группа, которой были проверены все предположительные места нахождения девушки, опрошены знакомые и друзья.

Оперативники установили, что пара приобрела билеты на поезд в Актау.

"Без вести пропавшую нашли в соседней области. Она пояснила, что с мужем добровольно уехала отдыхать", - уточнили в ведомстве.

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