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Одну из пропавших женщин нашли в Кокшетау

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Потерявшуюся женщину нашли
Лиля Сулейменова. Фото: ДП Акмолинской области

В Кокшетау полицейские нашли одну из двух ранее без вести пропавших женщин. Она бесцельно бродила в одном из дворов. Ее передали родным, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, учитывая состояние здоровья, преклонный возраст и дезориентацию, сотрудники полиции организовали активные поиски пропавшей пожилой женщины.

Стражи порядка проверили различные медицинские учреждения, гостиницы, вокзалы, опросили возможных свидетелей ее передвижения, а также провели ряд других необходимых поисковых мероприятий.

"27 августа около 18 часов вечера сотрудниками отдела криминального розыска ОКП УП Кокшетау без вести пропавшая была найдена бесцельно бродившей в одном из дворов областного центра, а позже передана родным", - рассказали в ведомстве.

С родственниками пенсионерки с инвалидностью провели профилактическую беседу.

Напомним, 26 августа в управление полиции Кокшетау после безрезультатных самостоятельных поисков обратился житель областного центра с просьбой о содействии в поиске его 65-летней матери Лили Сулейменовой.

"По словам мужчины, несколько дней назад его мать, страдающая потерей памяти, ушла из дома и не вернулась", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Также с заявлением в полицию обратились родные 43-летней жительницы Кокшетау Акжаркын Ногаевой, которая ушла из дома 9 августа и пропала.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154772-odnu-iz-propavshih-zhenshchin-nashli-v-kokshetau/

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