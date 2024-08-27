Двух пропавших женщин разыскивают в Акмолинской области
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Полицейские разыскивают двух жительниц Кокшетау 1981 и 1959 годов рождения. Созданы специальные поисковые группы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в управление полиции Кокшетау обратился житель города с просьбой о содействии в поиске 65-летней матери Лили Сулейменовой.
"По словам мужчины, 20 августа его мать, страдающая потерей памяти и шизофренией, ушла из дома и не вернулась", - рассказали в ДП Акмолинской области.
Приметы: глаза светло-зеленые, волосы черные, рост 160 см, хрупкого телосложения. Была одета в черные юбку и куртку, на ногах - белые сандалии.
Также с заявлением в полицию обратились родные 43-летней жительницы Кокшетау Акжаркын Ногаевой, которая ушла из дома 9 августа и пропала.
Приметы женщины: глаза карие, рыжий цвет волос, рост 157 см. Была одета в черную футболку и ветровку такого же цвета, зеленые кроссовки.
В обоих случаях после безрезультатных самостоятельных поисков родные были вынуждены обратиться в полицию.
"В настоящее время ориентировки на без вести пропавших направлены в ДП Астаны и соседних областей. Созданы специальные поисковые группы", - отметили в ведомстве.
Сотрудники полиции опрашивают водителей такси и маршрутных автобусов, а также работников ж/д вокзала и автостанции.
Стражи порядка просят всех, кто обладает информацией о пропавших женщинах, сообщить по телефону "102".
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154000-dvuh-propavshih-zhenshchin-razyskivayut-v-akmolinskoy-oblasti/