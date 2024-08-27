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Двух пропавших женщин разыскивают в Акмолинской области

Опубликовано:

Лиля Сулейменова и Акжаркын Ногаева
Лиля Сулейменова и Акжаркын Ногаева. Фото: ДП Акмолинской области

Полицейские разыскивают двух жительниц Кокшетау 1981 и 1959 годов рождения. Созданы специальные поисковые группы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в управление полиции Кокшетау обратился житель города с просьбой о содействии в поиске 65-летней матери Лили Сулейменовой.

"По словам мужчины, 20 августа его мать, страдающая потерей памяти и шизофренией, ушла из дома и не вернулась", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Приметы: глаза светло-зеленые, волосы черные, рост 160 см, хрупкого телосложения. Была одета в черные юбку и куртку, на ногах - белые сандалии.

Пропавшая женщина
Сулейменова Лиля Жаныбаевна. Фото: ДП Акмолинской области

Также с заявлением в полицию обратились родные 43-летней жительницы Кокшетау Акжаркын Ногаевой, которая ушла из дома 9 августа и пропала.

Приметы женщины: глаза карие, рыжий цвет волос, рост 157 см. Была одета в черную футболку и ветровку такого же цвета, зеленые кроссовки.

В обоих случаях после безрезультатных самостоятельных поисков родные были вынуждены обратиться в полицию.

"В настоящее время ориентировки на без вести пропавших направлены в ДП Астаны и соседних областей. Созданы специальные поисковые группы", - отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции опрашивают водителей такси и маршрутных автобусов, а также работников ж/д вокзала и автостанции.

Стражи порядка просят всех, кто обладает информацией о пропавших женщинах, сообщить по телефону "102".

Пропавшая женщина
Нагаева Акжаркын Мендибаевна. Фото: ДП Акмолинской области

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154000-dvuh-propavshih-zhenshchin-razyskivayut-v-akmolinskoy-oblasti/

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