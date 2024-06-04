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"Кутила с друзьями": 10 дней не появлявшаяся дома павлодарка удивилась приходу полицейских

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Женщина наливает алкоголь в бокал
Женщина с алкоголем. Иллюстративное фото: Victoria Gnatiuk / Getty Images

Стражи порядка нашли пропавшую без вести жительницу Павлодара спустя 10 дней в компании друзей. Женщина удивилась, что ее искали родственники, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, розыск без вести пропавших - одно из важных направлений деятельности полиции.

"К примеру, в полицию обратился житель Павлодара с просьбой помочь найти 45-летнюю сестру, которая 18 мая ушла из дома, однако в тот день так и не вернулась. Не пришла она и на следующий день, на связь не выходила", - рассказали в ДП региона.

Оперативниками проводилась розыскная работа по установлению пропавшей женщины, отрабатывался круг знакомых и места ее возможного нахождения.

"Спустя 10 дней ее нашли в одной из съемных квартир города, где она кутила с друзьями. В бурном ритме приключений и пьянок оповестить близких о своем пребывании ей было недосуг", - сообщили в ведомстве.

"А зачем меня искать? Я и не думала, что так за меня могут переживать родные", - пояснила женщина.

Отмечается, что в текущем году в Павлодарской области находились в розыске 31 без вести пропавший гражданин, было установлено местонахождение 17.

Полицейские напомнили, что при первой же возможности необходимо сообщить в полицию о без вести пропавших родных и близких.

"Чем раньше вы обратитесь в полицию, тем больше шансов найти пропавшего", - отметили в ДП Павлодарской области.

Также стражи порядка просят жителей региона сообщать родным о своем местонахождении.

"Уходя или уезжая, всегда предупреждайте близких. Если ваше пребывание где-либо затягивается, позвоните родным, обязательно предупредите о том, что задерживаетесь", - напомнили в ведомстве.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111823-kutila-s-druzyami-10-dney-ne-poyavlyavshayasya-doma-pavlodarka-udivilas-prihodu-policeyskih/

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