"Говорили, что будет сквер": астанчане потребовали остановить строительство канализационной станции (видео)

Жители Астаны требуют остановить стройку канализационной насосной станции возле их домов. Они считают, что компания ведет работы незаконно, передает телеканал 24KZ.

По данным телеканала, многоэтажки, жители которых выступили против строительства канализационной станции, построили совсем недавно. Горожане признаются, что не знали, какое соседство их ждет – людям обещали, что рядом с домами разобьют сквер. Однако в начале лета здесь началось строительство канализационной станции.

"Сначала нам говорили, что здесь планируется ливневая канализация, потом сказали, что это будет КНС. Когда мы только покупали квартиры, нам говорили, что здесь планируется сквер. Естественно, мы все покупали квартиры, ожидая, что район будет экологически чистым, что здесь будет сквер, рядом набережная", – рассказала горожанка Виктория Величко.

Канализационную станцию строят в 270 метрах от водоема. И если случится авария, то нечистоты могут попасть в реку, считают жители. Но больше всего людей пугает неприятный запах, который, возможно, будет исходить от станции.

"Даже при установке фильтров они не обеспечивают полную очистку от сероводорода, аммиака и прочих дурнопахнущих летучих веществ. Да, они позволяют снизить их содержание ниже уровня ПДК, но эти вещества остаются очень чувствительными", - добавила Величко.

Жители говорят, что уже обращались в акимат, но получили лишь короткие отписки.

"Мы, во-первых, требуем остановить строительство и разобраться во всех этих бумагах. И такой очень важный момент – в генплане города до 2030 года его нет. Мы понимаем, что эта инфраструктура жизненно необходима, но есть же какие-то экологические и санитарные нормы", - заявила астанчанка Санам Турдиева.

Однако в исследовательском проектном институте "Астанагенплан" заявили, что оснований для прекращения работ нет.

По словам заместителя гендиректора института Еркебулана Файзуллаева, строительство канализационной станции здесь запланировали еще в 2007 году, а участок под нее отвели уже 8 лет спустя.

"Строительство задерживалось из-за проблем со сносом. Там было несколько частных домов, были судебные процессы, из-за этого проект затягивался. Данная КНС будет канализовать большой район, полностью улицы Кумисбекова, Абая, Кенесары.

На сегодняшний день в городе есть 30 больших КНС, которые перекачивают большие районы, и они также находятся рядом с домами", - пояснил Файзуллаев.

Владельцы квартир трех ЖК, расположенных рядом с будущей канализационной насосной станцией, недавно опубликовали коллективную петицию. Они требуют провести проверку в отношении законности строительства и просят провести повторную государственную экспертизу проекта.

Напомним, ранее жители столицы жаловались, что их новый ЖК заливает дождями и нечистотами. Мы также писали, что жители Петропавловска обратились в прокуратуру из-за безразличия чиновников к их проблеме - люди жалуются, что задыхаются от нечистот.

В мае этого года жители Сарани в Карагандинской области заявили о скоплении в подвалах воды из канализационных стоков. Коммунальщики во время прочистки обнаружили в трубах нижнее белье.

Помимо этого, сообщалось, что жители частных домов в микрорайоне Шанырак-2 в Алматы пожаловались на невыносимый запах. По словам местных жителей, колодцы канализации были переполнены, а зловоние распространялось по всей округе.