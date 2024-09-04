Почти на сутки перекроют участок улицы в Астане

В связи с ремонтом дорог почти на сутки перекроют участок улицы Керей Жанибек хандар в Астане - от ул. А.Бокейхана до пр. Мангилик Ел, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по ул. Керей Жанибек хандар на участке от ул. А.Бокейхана до пр. Мангилик Ел.

В этой связи с 20:00 часов 4 сентября по 17:00 часов 5 сентября текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Схема перекрываемого участка представлена ниже.

Ранее сообщалось, что в связи со строительством LRT до полуночи 5 сентября будет полностью перекрыто движение для транспорта по проспекту Кабанбай Батыра.

Также до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост). Также до 1 сентября движение на перекрестке пр. Богенбай батыра и ул. Ш. Валиханова будет осуществляться только по одной стороне.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.