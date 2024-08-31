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Строительство LRT: проспект в Астане полностью закроют для движения до 5 сентября

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Опоры ЛРТ
Опоры ЛРТ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В связи со строительством LRT до полуночи 5 сентября будет полностью перекрыто движение для транспорта по проспекту Кабанбай Батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

C 00:00 2 сентября до полуночи 5 сентября будет полностью перекрыто движение транспорта по проспекту Кабанбай Батыра от кольца "Астана Жулдызы" до пересечения с проспектом Мангилик Ел.

Для жителей жилых комплексов и массивов, прилегающих к перекрытой части дороги, будет организован специальный проезд, сообщается в Instagram-профиле CTS.

Согласно планам по строительству LRT, в указанный период будут проводить демонтаж металлических конструкций и установку сборных железобетонных балок.

Напомним, что тем временем в Астане до 2 августа полностью перекрыто движение на транспортной развязке на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык в связи с ремонтом.

Также до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост). Также до 1 сентября движение на перекрестке пр. Богенбай батыра и ул. Ш. Валиханова будет осуществляться только по одной стороне.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155522-stroitelstvo-lrt-prospekt-v-astane-polnostyu-zakroyut-dlya-dvizheniya-do-5-sentyabrya/

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