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"В авиации мелочей не бывает": транспортер "заискрился" в аэропорту Астаны (видео)

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Ленточный транспортер
Ленточный транспортер. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В Сети появилось видео с искрящимся ленточным транспортером в аэропорту Астаны. Ситуацию прокомментировали в воздушной гавани столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова.

"Автор ролика снял, как "искрит" ленточный транспортер, загружавший багаж на рейс азербайджанской авиакомпании. В авиации, как известно, мелочей не бывает", - говорится в описании к видео.

В пресс-службе столичного аэропорта отреагировали на инцидент.

"19 августа в 21:25 в Международном аэропорту Астаны произошел незначительный инцидент, связанный с работой специального оборудования. Перед началом смены специалисты аэропорта провели комплексную проверку, подтвердив, что оборудование находится в исправном состоянии.

В ходе эксплуатации была выявлена неисправность, о которой было незамедлительно сообщено в оперативную смену. Оборудование было немедленно выведено из эксплуатации для проведения необходимых ремонтных работ, которые были успешно завершены к 22:50, что обеспечило минимальные сбои в работе", - гласит ответ.

Напомним, что недавно в столичном аэропорту произошел ряд инцидентов, связанных с повреждениями самолетов.

5 августа на территории воздушной гавани была повреждена задняя входная дверь самолета FlyArystan из-за неправильного обращения с трапами. Инцидент привел к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.

Перед этим в аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны. Кроме того, из-за непогоды повредилось воздушное судно Air Astana.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157196-lentochnyy-transporter-iskrilsya-v-aeroportu-astany-video/

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