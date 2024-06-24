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"Самолет улетел на 7 часов раньше": депутат пожаловалась, что не попала на рейс Air Astana

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Air Astana жолаушылар ұшағы
Самолет Air Astana. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутат мажилиса Ирина Смирнова на своей странице в Facebook заявила, что ее самолет из Алматы в Астану улетел раньше запланированного на 7 часов. В авиакомпании отреагировали на инцидент, передает NUR.KZ.

Депутат мажилиса Ирина Смирнова написала на своей странице в Facebook пост о том, что не смогла 23 июня улететь из Алматы в Астану. По ее словам, она должна была вылететь рейсом авиакомпании Air Astana накануне, в 23:35, но самолет улетел в 16:30 часов дня.

"Раньше на 7 часов! Никаких уведомлений ни я, ни компания, где брала билеты, не получали! Да и не смогла бы я улететь. В это время у меня было намеченное ранее мероприятие! Стала звонить в Air (авиакомпанию Air Astana - прим. ред.). Билетов нет на утренние рейсы. Ни эконом, ни бизнес. Все претензии предложили отправлять в компанию, которая брала билеты.

Ни сама авиакомпания виновата, а кто-то. Вот так и живем! В понедельник начну оформлять претензии и обращусь в суд", - написала депутат (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - прим. ред.).

Представители авиакомпании в комментариях под постом извинились перед пассажиром.

"Авиакомпания отправляет СМС-уведомление всем пассажирам об изменениях. Чтобы получать эти уведомления, просим указывать свой действующий номер телефона при бронировании билетов. Если ваш авиабилет был оформлен в агентстве, и в системе указан только номер агентства, информация будет отправлена на указанный номер в бронировании", - написали представители Air Astana.

Смирнова в ответ на это написала, что раньше авиакомпания уведомляла даже о 5 минутах задержки рейсов.

"Во-первых, не задержка рейса, а вылет ранее на 7 часов! Не в 23:35, а в 16:30!

Во-вторых, всегда ранее уведомления приходили и о 5 минутах задержки. Сейчас -тишина. И мне, и фирме, продающий билеты. Так что дело не во мне, а в АА (авиакомпании - прим. ред.).

Причем, я летаю постоянно. Каждые выходные. Отношение к пассажирам как к бревнам. Безразличие", - ответила Смирнова.

Позже она добавила, что ей предложили рейс на 5 утра и она согласилась лететь на нем.

"Вот только что предложили билетики, 5 утра. Согласилась. Куда ж деваться. Монополизм везде и во всем. Но судиться буду", - пообещала Ирина Смирнова.

Несколько часов назад представители авиакомпании снова принесли извинения Смирновой и пообещали разобраться, почему сообщение о переносе рейса не было доставлено.

"Просим прощения за недопонимание. Напишите, пожалуйста, номер брони и номер телефона, мы проверим, почему вам не доставили СМС-уведомление", - попросили в авиакомпании.

Между тем, в пресс-службе авиакомпании Air Astana корреспонденту NUR.KZ сообщили, что уведомление все же было отправлено на номер, указанном в бронировании.

"Рейс КС 955 по маршруту Алматы-Астана от 23 июня был изменен по производственной необходимости с 23:35 на 16:30.

По контакту, указанному в бронировании, было доставлено SMS-уведомление об изменении времени рейса 21 июня в 09:48, то есть за 2 дня до выполнения рейса. В системе соответствующая информация имеется", - сообщили в авиакомпании.

Напомним, несколько дней назад в официальном Telegram-канале Air Astana уведомили о том, что с 3 по 4 июля произойдут изменения в расписании рейсов авиакомпании в связи с высокой загруженностью воздушного пространства Астаны.

Сообщалось, что пассажирам были направлены уведомления о новом времени вылета, также их попросили проверять статус рейса на сайте или в приложении Air Astana.

Отметим, что 3-4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается прибытие в столицу глав государств - членов организации.

В мае текущего года глава Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров на брифинге ведомства озвучил итоги расследования в отношении компании Air Astana.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2122953-uletel-na-7-chasov-ranshe-deputat-mazhilisa-raskritikovala-aviakompaniyu-air-astana/

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