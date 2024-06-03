"Начали терять сознание, дети истошно кричали": инцидент на борту самолета объяснили в Air Astana

На борту рейса Air Astana по маршруту Астана — Алматы произошел инцидент, в результате которого некоторым пассажирам стало плохо. В авиакомпании прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Видео с инцидентом на борту самолета опубликовал общественник и экс-депутат Танирберген Бердонгаров на своей странице в Facebook.

По его словам, вчера из Астаны в Алматы должен был вылететь борт FlyArystan, однако вылет задержали на час. В итоге судно заменили на борт авиакомпании Air Astana.

По прибытии в Алматы, как рассказали очевидцы, пассажиры долго не могли выйти из самолета, так как якобы не хватало автобусов, а в салоне якобы отключилась подача воздуха.

"Со слов очевидцев, там не подавали никаких рукавов. Скопилось порядка 15-20 самолетов, и все люди сидели, ждали в самолетах, потому что не хватало автобусов. Все усугубила ситуация, что на этом борту отключилась полностью подача воздуха. По словам участников событий, даже отключился свет, в результате от полуторачасового ожидания взрослые, пожилые начали терять сознание, дети истошно кричали, проводницы не открывали никаких окон и дверей. Люди оказались заперты в закрытом пространстве", — заявил общественник.

По его словам, одна семейная пара написала заявление в полицию из-за сложившейся ситуации, позже на место прибыли полицейские и сотрудники службы безопасности.

"Мой знакомый находился там и наблюдал за тем, как сотрудник службы безопасности авиакомпании Air Astana кошмарит этих людей. Им грозили штрафами, уголовным делом и занесением в черный список авиакомпании, пока не пришел представитель транспортной прокуратуры, который сказал, что человеческая жизнь превыше внутренних правил авиакомпании", — утверждает Танирберген Бердонгаров.

Между тем в Air Astana озвучили свою версию событий.

В авиакомпании заявили, что авиация — это сложный комплекс действий и процедур, в котором своевременность всех процессов зависит от работы различных служб авиакомпании и аэропортов.

"Поясняем, что 2 июня рейс KC 7332 лоукостера FlyArystan по направлению Астана — Алматы выполняла авиакомпания Air Astana. Самолет прилетел в Алматы с задержкой в 19.30. После заезда самолета на стоянку экипаж был вынужден ожидать трап для высадки пассажиров.

Задержка подачи трапа была связана с очередностью обслуживания рейсов, прибывающих в аэропорт. Во время ожидания пилоты и бортпроводники проинформировали пассажиров о задержке трапа, а также раздали всю имеющуюся воду на борту самолета.

К сожалению, по технической причине на земле не работал кондиционер, и одной женщине стало плохо. Бортпроводница принесла ей воду и кислородный баллон, для того, чтобы улучшить состояние пассажирки. Несколько человек попытались открыть двери самолета.

Члены экипажа объяснили, что по правилам безопасности, двери открывать до приезда трапа запрещено во избежание падения. Однако один из пассажиров, несмотря на предупреждения, сбросил защитную крышку и поднял рычаг двери. В 20.15 подъехала машина с трапом, а также прибыли сотрудники ЛОВД", — сообщили в авиакомпании.

В Air Astana извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.

"Авиакомпанией и службами аэропорта будет проведена внутренняя проверка", — заявили там.

Напомним, в середине мая были озвучены итоги расследования в отношении компании Air Astana.

"Крупное расследование в отношении компании Air Astana мы завершили в прошлом году в преддверии IPO компании… компания необоснованно меняла топливный сбор, это приводило к росту цен на билеты — на 6%. Данный факт был признан, суд вынес соответствующее решение, штраф был выплачен. На данный момент мы завершили эту работу", — сообщил тогда глава Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров.

Почти год назад компанию Air Astana оштрафовали на 7 млрд тенге. Суд установил, что в действиях Air Astana выявлены факты злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившиеся в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета.

До этого компанию несколько раз штрафовали за задержки рейсов.