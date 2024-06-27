Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я сам ее нашел": Ерлану Кокееву вернули потерянную гитару

Опубликовано:

Кокеев с гитарой
Ерлан Кокеев с найденной гитарой. Фото: instagram.com/yerlankokeyev/

Музыкант Ерлан Кокеев в своем Instagram опубликовал ролик, на котором мужчина по имени Александр возвращает ему потерянную гитару, передает NUR.KZ.

Ерлан Кокеев опубликовал ролик, в котором заявил, что его гитару нашли и уже отдали ему. На видео он говорит с мужчиной по имени Александр, который объясняет, кто забрал музыкальный инструмент.

По его словам, на багажной ленте другие люди спутали гитару и забрали ее с собой.

"Получается, там была еще одна гитара. Там же много их друзей, человек 12-15 их там было. И, соответственно, они чужую гитару по ошибке взяли, а думали, что это их (гитара - прим. ред.). И такой инцидент как-то случился... Главное, что она пришла к Вам обратно", - сказал мужчина, передал гитару Кокееву и пожал ему руку.

"Я получил гитару... Спасибо большое! Я сам ее нашел получается. Она меня сама нашла", - сказал музыкант.

Авиакомпания Air Astana, которую музыкант ранее обвинил в пропаже гитары, оставила комментарий под постом.

"Мы рады, что нашлась ваша гитара. Хотели бы уточнить во избежание недопонимания, что сотрудники авиакомпании не брали вашу гитару. С багажной ленты ее унес другой пассажир", - написали представители компании.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ерлан Кокеев обратился к авиакомпании из-за потерянной гитары.

"Air Astana, вы, наверное, специально так делаете. Вот я только что прилетел из Усть-Каменогорска - и опять проблемы с моим инструментом: вы потеряли мою гитару", - утверждал на видео Ерлан Кокеев.

На видеообращение музыканта отреагировали в Air Astana.

"Согласно записям, гитара была выгружена в аэропорту Алматы после приземления самолета, и находилась на багажной ленте вместе с другим багажом пассажиров данного рейса. Далее пассажир в красной кепке с того же рейса забрал гитару Ерлана Кокеева с багажной ленты", - говорилось в сообщении.

Также сегодня авиакомпания Air Astana прокомментировала ситуацию с частыми задержками рейсов - были названы причины. Ранее сообщалось, что Air Astana предупредила пассажиров о том, что с 3 по 4 июля воздушное пространство Астаны будет перегружено. В связи с этим в расписании рейсов будут изменения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2125188-ya-sam-ee-nashel-erlanu-kokeevu-vernuli-poteryannuyu-gitaru/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie