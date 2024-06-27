"Я сам ее нашел": Ерлану Кокееву вернули потерянную гитару

Музыкант Ерлан Кокеев в своем Instagram опубликовал ролик, на котором мужчина по имени Александр возвращает ему потерянную гитару, передает NUR.KZ.

Ерлан Кокеев опубликовал ролик, в котором заявил, что его гитару нашли и уже отдали ему. На видео он говорит с мужчиной по имени Александр, который объясняет, кто забрал музыкальный инструмент.

По его словам, на багажной ленте другие люди спутали гитару и забрали ее с собой.

"Получается, там была еще одна гитара. Там же много их друзей, человек 12-15 их там было. И, соответственно, они чужую гитару по ошибке взяли, а думали, что это их (гитара - прим. ред.). И такой инцидент как-то случился... Главное, что она пришла к Вам обратно", - сказал мужчина, передал гитару Кокееву и пожал ему руку.

"Я получил гитару... Спасибо большое! Я сам ее нашел получается. Она меня сама нашла", - сказал музыкант.

Авиакомпания Air Astana, которую музыкант ранее обвинил в пропаже гитары, оставила комментарий под постом.

"Мы рады, что нашлась ваша гитара. Хотели бы уточнить во избежание недопонимания, что сотрудники авиакомпании не брали вашу гитару. С багажной ленты ее унес другой пассажир", - написали представители компании.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ерлан Кокеев обратился к авиакомпании из-за потерянной гитары.

"Air Astana, вы, наверное, специально так делаете. Вот я только что прилетел из Усть-Каменогорска - и опять проблемы с моим инструментом: вы потеряли мою гитару", - утверждал на видео Ерлан Кокеев.

На видеообращение музыканта отреагировали в Air Astana.

"Согласно записям, гитара была выгружена в аэропорту Алматы после приземления самолета, и находилась на багажной ленте вместе с другим багажом пассажиров данного рейса. Далее пассажир в красной кепке с того же рейса забрал гитару Ерлана Кокеева с багажной ленты", - говорилось в сообщении.

Также сегодня авиакомпания Air Astana прокомментировала ситуацию с частыми задержками рейсов - были названы причины. Ранее сообщалось, что Air Astana предупредила пассажиров о том, что с 3 по 4 июля воздушное пространство Астаны будет перегружено. В связи с этим в расписании рейсов будут изменения.