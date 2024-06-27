Куда делась потерянная в аэропорту гитара Ерлана Кокеева, рассказали в Air Astana

Информация о потерянной гитаре музыканта Ерлана Кокеева появилась в Сети. Он обвинил в пропаже Air Astana. На эти обвинения отреагировали в пресс-службе авиакомпании, передает NUR.KZ.

Видеобращение музыканта Ерлана Кокеева опубликовано в Telegram-канале EGOV.PRESS.

"Air Astana, вы, наверное, специально так делаете. Вот я только что прилетел из Усть-Каменогорска - и опять проблемы с моим инструментом: вы потеряли мою гитару", - утверждает на видео Ерлан Кокеев.

На видеообращение музыканта отреагировали в Air Astana. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сотрудники службы по розыску багажа провели тщательную проверку по факту обращения Ерлана Кокеева.

"Проверка показала, что в аэропорту Ерлану Кокееву было предложено взять гитару с собой на борт в качестве ручной клади. Однако пассажир пожелал сдать гитару в багаж и попросил наклеить на чехол бирку "стекло". Согласно документам авиакомпании, 25 июня на рейс КС302 по направлению Усть-Каменогорск - Алматы была загружена только одна гитара. Это подтверждают записи камер наблюдения.

Также, согласно записям, гитара была выгружена в аэропорту Алматы после приземления самолета, и находилась на багажной ленте вместе с другим багажом пассажиров данного рейса. Далее пассажир в красной кепке с того же рейса забрал гитару Ерлана Кокеева с багажной ленты", - отмечается в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.

Авиакомпания просит пассажира в красной кепке вернуть гитару Ерлану Кокееву - в противном случае музыкант будет вынужден обратиться в правоохранительные органы для дальнейшего установления личности пассажира и поиска пропавшей собственности.

Со своей стороны Air Astana планирует оказать всяческое содействие полиции и предоставит записи видеокамер.

Сегодня авиакомпания Air Astana также прокомментировала ситуацию с частыми задержками рейсов - были названы причины.

Также недавно Air Astana предупредила пассажиров о том, что с 3 по 4 июля воздушное пространство Астаны будет перегружено. В связи с этим в расписании рейсов будут изменения.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что в аэропорту Астаны участились случаи кражи денег из багажа пассажиров.

Пассажирка авиарейса сообщением Астана - Стамбул обнаружила пропажу из чемодана 19 тыс. долларов США. Аналогичное заявление о краже из багажа 7,8 тыс. долларов США поступило от пассажира авиарейса сообщением Астана - Дубай.

В МВД провели проверку и выяснились, что к кражам имеют отношение грузчики. По подозрению в совершении преступлений по краже у пассажиров денег были задержаны шесть человек, работавших грузчиками в аэропорту.

Позже на ситуацию отреагировали в аэропорту Астаны. Сообщалось, что действия сотрудников проверяет дисциплинарная комиссия.

По информации пресс-службы воздушной гавани, багажный отдел аэропорта полностью оснащен камерами наблюдения, однако в момент погрузки багажа с багажной ленты в грузовой отсек самолета он попадает в так называемые "слепые зоны". Поэтому руководством аэропорта было принято решение установить видеонаблюдение и в "слепых зонах", усилив тем самым безопасность.

В апреле этого года стало известно, что грузчик аэропорта в Алматы, который воровал вещи из багажа пассажиров, получил реальный срок.

Что делать, если ваш багаж был утерян

О том, что делать в случае, если на транспортерной ленте так и не появился долгожданный чемодан, рассказывается на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов.

Во-первых: обратитесь к сотрудникам аэропорта или перевозившей вас авиакомпании. Почти всегда недалеко от багажной карусели располагается стойка розыска багажа "Lost&Found" или "Розыск багажа". Если вы не заметили наличия подобной стойки, то сообщите о своей проблеме сотрудникам аэропорта, либо представителю авиакомпании-перевозчика. Не покидайте терминал либо территорию аэропорта, не решив свой вопрос.

Во-вторых: в случаях задержки в доставке багажа, его недостачи, повреждения (порчи) или утраты, а также в случае выдачи багажа без предъявления багажной квитанции и отрывного талона багажной номерной бирки, составляется акт о неисправности при перевозке, который подписывается лицом, получающим багаж и авиакомпанией.

Существует специальная форма "Property Irregularity Report", которую вас и попросят заполнить, где необходимо указать вашу контактную информацию, рейс, описать приметы багажа (цвет, габариты и прочие примечательные детали).

В-третьих: обязательно нужно приложить бирку (квитанцию на багаж), которую вы получили при регистрации, в качестве наклейки на посадочный талон. Вам же обязаны выдать акт, где будет указан номер регистрации.

Если пассажир после прибытия в пункт назначения, остановки или трансфера не получил свой зарегистрированный багаж и заявил об этом, авиакомпания или уполномоченный агент, обслуживающий пассажира, принимает меры к розыску багажа в рамках процедур авиакомпании.

Сотрудники этого отдела проверят все зоны аэропорта, отсеки самолета. Если и в этом случае пропажа не обнаружится, а чемодан действительно не прибыл в пункт назначения, они составят акт о неприбытии багажа. Данные внесут в международную систему розыска багажа "World Tracer", с помощью которой и будет происходить поиск.

У базы данных "World Tracer" существует собственный сайт, где пассажиры самостоятельно могут искать следы своего багажа. На данном сайте вам придется заполнить особую форму, введя свою фамилию, идентификационный код и номер, который вам присвоили, после обращения в службу Lost & Found. Система "World Tracer" будет заниматься поиском вашего багажа сто дней, и если процедура поиска не даст результатов, то багаж будет считаться окончательно утерянным.

Если багаж потеряли в аэропорту, то он находится в течение 1-3 дней. Если его найдут - с вами свяжутся, чтобы обсудить вариант доставки. Есть два исхода: вам его привезут домой (или в указанное вами место), или же придется забрать его самостоятельно из ближайшего аэропорта. Если с вами никто не связался, по истечении 21 дня с момента утери багажа считается, что он пропал безвозвратно, и можно смело обращаться в авиакомпанию за компенсацией.

Компенсация за потерянный на международных рейсах багаж выплачивается в соответствии с положениями двух Конвенций, подписанных Казахстаном – Варшавской и Монреальской, а также внутренними правилами компаний, поэтому каждый случай рассматривают индивидуально.

Для получения компенсации необходимо предъявить:

заявление;

посадочный талон;

бирку на багаж;

форму "Property Irregularity Report".

Еще понадобится составить список, в котором будет указан перечень вещей, примерная дата их приобретения и стоимость.