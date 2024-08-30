Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Оспу обезьян завезли в Астану? В Минздраве сделали заявление

Опубликовано:

Оспа обезьян
Оспа обезьян. Иллюстративное фото: David Talukdar/Getty Images

Сообщения, что в аэропорту Астаны у пассажира обнаружили оспу обезьян, не соответствуют действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на санэпидконтроль.

Как сообщается на официальном сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, информация, распространяемая в социальных сетях о том, что в аэропорту Астаны у пассажира обнаружили оспу обезьян, не соответствует действительности и признается фейком. 

"В фейковых публикациях было использовано видео, на котором проводились межведомственные учения по готовности к реагированию на случай завоза оспы обезьян.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой, также не зарегистрированы завозные случаи", - сообщает ведомство.

Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы, подчеркивается в публикации.

Ведомство призывает пользователей социальных сетей и всех граждан доверять только достоверной информации из официальных источников.

Напомним, ранее мы писали о том, что санэпидслужба провела учения в аэропортах Алматы и Астаны с отработкой действий при обнаружении пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания. В ходе учений был задействован условный больной оспой обезьян. Персонал прошел полный цикл мероприятий: от выявления симптомов у пассажира до его госпитализации и проведения необходимых противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

27 августа сообщалось, что и. о. главного государственного санитарного врача Казахстана подписал новое постановление, связанное с ситуацией с оспой обезьян в мире. Оно касается проведения санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Казахстан.

Добавим, ранее вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал о том, что на сегодняшний день разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий, приняты меры для формирования необходимого запаса лекарственных средств.

Также санврачи опубликовали рекомендации для казахстанских туристов в связи с ситуацией с оспой обезьян в мире.

Помимо этого, меры контроля усилили на границе Казахстана из-за эпидемии оспы обезьян. И 20 августа премьер-министр Казахстана дал поручения в связи с ситуацией с оспой обезьян.

Отметим, что в середине августа гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155363-ospu-obezyan-zavezli-v-astanu-v-minzdrave-sdelali-zayavlenie/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie