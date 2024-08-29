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"Не считаю, что статистики рисуют": глава Нацбанка высказался о средней зарплате в 400 тыс. тенге

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Рулон тенге сравнивают с рулоном долларов
Банкноты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Тимур Сулейменов в кулуарах Нацбанка сегодня прокомментировал недавнюю публикацию Бюро национальной статистики о средней заработной плате в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, согласно официальным статданным, в Казахстане люди зарабатывают 400 тысяч тенге, тогда как в реальности многие работают за 150 тысяч тенге.

Глава НБ Тимур Сулейменов в ответ заявил, что 400 тысяч тенге - это средний показатель.

"Здесь надо, прежде всего, понять методологию, как она считается, а она считается в среднем по стране. В среднем по стране есть, кто получает много, и есть те, кто не так много. И когда ты усредняешь, волей-неволей получается средняя зарплата.

Это везде так, это не какое-то изобретение казахстанской статистики - средняя зарплата и в Америке, и в Китае, и в России, и везде так считается. С точки зрения реальных доходов населения это однозначно должно быть задачей любого государства - не только показывать статистический рост, но и обеспечивать, чтобы национальные богатства перераспределялись в отношении людей", - отметил глава Нацбанка.

По его словам, статисты не могут нарисовать нужные правительству показатели.

"Я не считаю, что они рисуют - они собирают статданные не сами, им сдают отчетность работодатели. Статистик не может взять и нарисовать что угодно: ему дало предприятие, что у него такие зарплаты, он берет, анализирует, вбивает в общую базу и приходит к этой цифре", - пояснил Сулейменов.

Напомним, в начале августа стало известно, что во втором квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане составила 403 251 тенге. При этом самая высокая зарплата была зафиксирована в сфере финансов и страхования - 878 739 тенге, информации и связи (661 339 тенге), профессиональной, научной и технической деятельности (549 673 тенге).

В Минтруда тем временем рассказали, что минимальный порог в 85 тысяч тенге зарабатывают 170 тысяч казахстанцев.

Отметим, что ровно год назад средняя зарплата по стране составила более 365 тысяч тенге. Также мы сравнивали данный показатель в Казахстане с соседними странами.

На днях стало известно, что месячный расчетный показатель предлагается увеличить до 3 932 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155101-narisovannaya-li-zarplata-v-400-tys-tenge-v-kazahstane-rasskazal-glava-nacbanka/

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