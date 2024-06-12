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На сколько средняя зарплата в Казахстане выше, чем в соседних странах

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Свернутая пачка тенге стоит рядом со свернутой пачкой рублей на купюре доллара
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средняя зарплата в Казахстане составляет 382 279 тенге. Это ниже, чем в России, где она равна 402 910 в переводе на тенге, но выше, чем в других странах ЕАЭС. С цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

Средняя зарплата в Казахстане без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, в первом квартале 2024 года составила 383 279 тенге.

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) этот показатель выше только в России – 402 910 тенге (здесь и далее указываются данные ЕЭК в перерасчете на казахстанскую валюту).

На остальной территории ЕАЭС средние зарплаты намного ниже: в Армении этот показатель в первом квартале составил 314 310 тенге, в Беларуси – 290 915 тенге, а в Кыргызстане – 170 230 тенге.

Разница в зарплатах по видам деятельности

При этом доходы во всех странах резко отличаются в зависимости от видов экономической деятельности.

Так, в Казахстане самая высокая средняя зарплата представлена в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (864 029 тенге), а самая низкая – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (212 300 тенге).

В России самой высокой средней зарплатой отличилась финансовая и страховая деятельность (969 930 тенге), а самой низкой – сфера услуг по проживанию и питанию (239 470 тенге).

В Армении самый высокий и самый низкий показатели представлены по тем же видам экономической деятельности, что и в России, и составляют 1 199 643 тенге и 154 881 тенге соответственно.

В Беларуси самая высокая средняя зарплата зафиксирована в сфере информации и связи (780 944 тенге), а самая низкая – в сфере административной деятельности и дополнительных услуг в данной области (201 944 тенге).

В Кыргызстане больше всего также зарабатывают горняки – в среднем 301 905 тенге, а меньше всего в среднем получают работники здравоохранения и социальных услуг – всего 105 770 тенге.

Среднемесячные зарплаты в странах ЕАЭС
Среднемесячные зарплаты в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Какие зарплаты представлены в столицах ЕАЭС

Отметим, что средние зарплаты также могут отличаться в зависимости территории даже внутри одного государства. Как правило, одни из самых высоких показателей представлены в столицах.

Выше всего среди стран ЕАЭС этот показатель в первом квартале 2024 года был зафиксирован в Москве – 761 635 в пересчете на тенге. Далее идет Астана – 494 011 тенге, Минск – 400 296 тенге, Ереван – 359 738 тенге, а также Бишкек – 204 370 тенге.

Среднемесячные зарплаты в столицах стран ЕАЭС
Среднемесячные зарплаты в столицах стран ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Таким образом, средняя зарплата в Казахстане – одна из самых высоких среди стран ЕАЭС. Напомним, что при этом годовой рост цен в стране оказался самым высоким в союзе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2116191-na-skolko-srednyaya-zarplata-v-kazahstane-vyshe-chem-v-sosednih-stranah/

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