Незаконно уволенная казахстанка отсудила у работодателя 3,6 млн тенге

В Верховном суде рассмотрено дело казахстанки, которая работала бухгалтером предприятия, но после получения строго выговора была уволена, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда в Telegram-канале, женщина работала главным бухгалтером коммунального предприятия. На работе ей был объявлен строгий выговор, и спустя 2 недели по инициативе работодателя с ней был расторгнут трудовой договор.

Уволенная казахстанка решила обратиться в суд, где решением суда первой инстанции приказы были признаны незаконными. Женщина была восстановлена в должности, а с предприятия взыскана компенсация.

Однако апелляционная инстанция отказала в удовлетворении иска, признав правоту работодателя.

В итоге ️спор рассмотрели в Верховном Суде, где кассационная инстанция признала правильным вывод апелляции, что истец допустила ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей по использованию и хранению печати предприятия. К тому же, на момент обнаружения нарушения истец имела непогашенное дисциплинарное взыскание. Соответственно, трудовой договор мог быть расторгнут на основании подпункта 16) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса.

"Однако апелляция не усмотрела, что при его расторжении работодатель ошибочно основанием указал подпункт 13) пункта 1 вышеназванной статьи. Тогда как работник не совершал действия либо бездействия, влекущего утрату доверия со стороны работодателя.

Кроме неправильности основания для расторжения договора, работодателем нарушено требование срока привлечения к ответственности. Приказ об увольнении издан по истечении месяца, то есть с нарушением предусмотренного законом месячного срока. Данное обстоятельство является самостоятельным основанием для признания приказа незаконным.

Кассационная инстанция пришла к выводу, что увольнение истца является незаконным, доказательств обратного суду не представлено", - говорится в сообщении.

В итоге с предприятия взыскана компенсация женщине за дни вынужденного прогула в сумме 3,6 млн тенге.

Напомним, накануне сообщалось, что в Актюбинской области в пользу оправданной по делу о смертельном ДТП женщины взыскали 3,3 млн тенге. В аварии она потеряла свою семью.

Мы также писали о случае, когда казахстанка заявила в суде о публикации в Facebook ее фотографии без согласия и получила 100 тыс. тенге в качестве моральной компенсации.

Жительница Алматы с инвалидностью 2 группы, имеющая заболевание, не позволяющее передвигаться без инвалидной коляски, отсудила у авиакомпании миллион тенге в счет возмещения морального ущерба. Как сообщили в суде, по прилете в аэропорт назначения женщина выяснила, что сданное в багаж инвалидное кресло не прибыло, в результате чего она осталась без средства передвижения и неделю не могла выйти из номера, куда добралась с посторонней помощью.

А в Актобе женщина подала в суд на поликлинику, в которой лечился ее покойный супруг. В итоге учреждение обязали выплатить ей деньги за моральный ущерб - 700 тысяч тенге.

Недавно мы также писали, что жительница Павлодара подала иск из-за некачественного увеличения губ и суд обязал косметолога выплатить женщине 400 тыс. тенге.