Потерявшая в ДТП свою семью казахстанка отсудила миллионы тенге

В Актюбинской области в пользу оправданной по делу о смертельном ДТП женщины взыскали 3,3 млн тенге. В аварии она потеряла свою семью, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина обратилась в суд №3 Актобе с иском о возмещении морального вреда, причиненного в результате уголовного преследования, и взыскании убытков, связанных с оплатой услуг адвоката.

Ранее приговором Айтекебийского районного суда она была оправдана. За ней было признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

В рамках уголовного дела женщине предъявили обвинение в том, что она выехала на встречную полосу и допустила столкновение с грузовой машиной. В результате чего пассажиры, находящиеся в ее автомобиле, скончались.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал казахстанку невиновной по предъявленному обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Во время судебного разбирательства к истцу применили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд учел, что женщина была ограничена в свободе передвижения, а также принял во внимание степень полученных ею нравственных страданий, так как в случившемся ДТП она потеряла свою семью, в том числе троих несовершеннолетних детей.

Суд взыскал в пользу женщины 2 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, а также убытки, связанные с оплатой услуг адвоката в рамках уголовного процесса, в размере 1,3 млн тенге.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, в конце февраля этого года 29-летняя женщина выехала из Актобе с мужем и тремя детьми на автомобиле Mitsubishi Montero Sport. На автодороге Самара - Шымкент ее машина столкнулась с грузовиком Volvo с прицепом.

Женщину госпитализировали в больницу. Пассажиры, ее 31-летний муж и их дети 2017, 2015 и 2020 годов рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Вскоре женщина оказалась на скамье подсудимых. Однако суд пришел к выводу, что ее вина в нарушении ПДД не доказана, и вынес оправдательный приговор.