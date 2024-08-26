Павлодарка отсудила деньги за некачественное увеличение губ

Жительница Павлодара подала иск из-за некачественного увеличения губ. Суд обязал косметолога выплатить женщине 400 тыс. тенге, передает Pavlodarnews.kz.

Как рассказали в областном департаменте торговли и защиты прав потребителей, весной этого года павлодарка получила косметические услуги у специалиста, не имеющего должной квалификации и прав оказывать такие услуги и вести бизнес. Как индивидуальный предприниматель она зарегистрирована не была.

"Уже в ходе судебного заседания косметолог пояснила, что в тот момент проходила обучение на курсах по косметологии и приняла жительницу Павлодара в качестве модели на процедуру увеличения губ. После процедуры у женщины появились жалобы на зуд, отечность и комочки в губах", - пояснили специалисты департамента.

Для коррекции клиентке трижды сделали массаж. Затем косметолог осмотрела девушку, порекомендовала вывести препарат и провести коррекцию губ. Но та от предложения отказалась, потому что осталась недовольна результатом услуги.

Косметолог вернула половину стоимости услуги - 12,5 тыс. тенге, а клиентка обратилась к другим специалистам, чтобы вывести филлер и откорректировать губы. Затем она решила отстаивать свои права в суде. Косметолога обязали выплатить 400 тыс. тенге.

Павлодарцам рассказали, что при возникновении аналогичной ситуации можно обратиться в департамент на улице Генерала Дюсенова, дом 9, через единую платформу приема обращений E-otinish.gov.kz, Единую информационную систему E-tutynushy.kz или по телефону горячей линии 8(7182)55-10-70.

С начала года сотрудники департамента участвовали в 19 судебных процессах, семь из которых были удовлетворены судом, а в пользу потребителей возвращено свыше 2 млн тенге.

Ранее пластические хирурги рассказали о жертвах "черной косметологии" в Алматы. Считается, что самыми распространенными процедурами среди лже-косметологов являются установление нитей в лицо, липосакция, липофиллинг и нитевая блефаропластика.

Также вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев высказался о проблеме салонов красоты, которые предоставляют медуслуги без лицензии. Он призвал потребителей обращаться в Министерство здравоохранения и Комитет медицинского фармацевтического контроля.